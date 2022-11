Snapchat: ufficiale la versione per Windows scaricabile dal Microsoft Store

Ascolta questo articolo

Dopo aver portato anche in Italia la verifica dell’età, introdotto controlli parentali nel Family Center (in modo da sapere con quali contatti i bambini si rapportano, che tipo di contenuti condividono, etc), e previsto introdotto la possibilità di provare in realtà aumentata, via Lens, anche gli occhiali prima di acquistarli, Snapchat, la nota app di photo sharing ideata da Evan Spiegel, ha lanciato un simbolico ramoscello d’ulivo nei riguardi della community degli utenti Windows.

Questi ultimi, sin dai tempi del sistema operativo Windows Phone, chiedono a gran voce una versione di Snapchat per i sistemi Windows ma, sino ad oggi, Snap Inc, la casa madre di Snapchat, si era sempre rifiutata di compiere il gran passo. Qualcosa, però, è cambiato negli scorsi giorni, quando nel Microsoft Store è apparsa l’applicazione ufficiale di Snapchat, installabile sui dispositivi che adottano come sistema operativo Windows 10 e Windows 11.

Tecnicamente, Snapchat per Windows è una PWA, ovvero una progressive web app. Detto altrimenti, si tratta di una versione del tutto identica a Snapchat for web (rilasciata a Settembre: web.snapchat.com), incapsulata in forma di app per Windows e, come tale, collocabile nel menu Start di Windows, sulla barra delle applicazioni, capace di interfacciarsi col sistema delle notifiche / avvisi del sistema operativo Windows e di essere affiancata ad altre app.

Trattandosi di una PWA, Snapchat per Windows è molto leggera, e infatti pesa solo 1.4 MB (lo spazio occupato sul dispositivo dopo l’installazione) ma, a fronte di ciò, porta il beneficio di non dover essere mai aggiornata manualmente, visto che la stessa si aggiornerà in automatico man mano che verrà aggiornata la versione web di Snapchat.

Da notare, però, un piccolo “limite”: fondamentalmente, Snapchat per Windows, essendo una PWA, necessita di un browser per essere eseguita, e quest’ultimo è Edge, il browser (nella sua emanazione a base Chromium) che è andato a sostituire sui computer Windows l’ormai pensionato Internet Explorer.