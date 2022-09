Snapchat: novità lato mobile, Snapchat for web gratis per tutti

Ascolta questo articolo

Durante il mese di Luglio, Snapchat ha annunciato il varo di Snapchat for Web che, però, in esordio scontò due problemi: l’essere diffuso in pochi mercati e solo per gli utenti paganti di Snapchat+. Nelle scorse ore, scaduto il periodo di testing in anteprima, il servizio è stato esteso gratuitamente a tutti gli utenti, assieme a varie novità lato mobile.

Partendo dalla prima novità, Snapchat ha comunicato che, da oggi, tutti i suoi utenti, globalmente e gratuitamente, possono usare Snapchat for Web che, all’insegna di un’interfaccia molto semplice, permette di inviare foto, e messaggiare con i propri contatti, usando comodamente la tastiera fisica del proprio computer e avendo a disposizione, per conversazioni più approfondite, una superficie visiva certo maggiore grazie agli schermi di notebook e PC.

Oltre a tale opportunità, certo utile per chi scrive messaggi lunghi o molti messaggi, Snapchat for Web consente anche, previa autorizzazione concessa all’uso dei propri microfono e webcam, di eseguire anche chiamate audio e video (con la speranza da parte di Snapchat che, queste ultime, diventate di recente assai popolari sulla sua piattaforma, diventino anche più lunghe ora che è possibile eseguirle anche da computer).

Per usare tale opportunità, basta portare il browser su web.snapchat.com e, quivi giunti, passare un attimo sull’app del fantasmino, ove una schermata chiederà conferma del tentativo di accesso dal PC, fornendo dati sull’orario, il browser scelto, la località approssimativa e il dispositivo dell’utente che sta tentando la connessione. Nel caso ci si riconosca in quest’ultimo, basta dare il placet e si è pronti, con la piattaforma che invita a fare attenzione, in tema di sicurezza e privacy, sulle differenze tra la versione mobile e quella for Web che, quanto a impostazioni, oltre a permettere di creare la scorciatoia sul desktop, di variare il tema, e di disattivare suoni e notifiche, offre più che altro collegamenti (al centro di assistenza, per segnalare problemi o dare suggerimenti, per accedere al proprio account, etc).

Passando alla versione mobile, Snapchat ha annunciato nuovi widget che, concessi in dote agli iPhone da poco aggiornati a iOS 16, permettono di creare collegamenti rapidi a specifiche conversazioni, tal che con un semplice tocco a schermo si possa iniziare a conversare magari con un contatto frequente. Un’altra novità arriva con riferimento alla pagina di chat: qui, nella parte alta sono apparse scorciatoie verso le chat di amici, gli Snap non letti, e alle risposte alle proprie Storie. Sempre con lo scopo di indurre a conversare, Snapchat mostrerà sempre nella medesima zona, in alto, anche i promemoria per le conversazioni cui non si sia risposto ancora, o per i compleanni. Dulcis in fundo, su Snap e Storie è possibile applicare gli adesivi delle domande.