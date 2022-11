Snapchat: ora è possibile provare e comprare gli occhiali su Amazon

Ascolta questo articolo

Snapchat punta molto sulla sua tecnologia AR delle Lens, anche in ottica social shopping, forte di statistiche secondo le quali nell’ultimo anno qualcosa come 250 milioni Snappers hanno avuto a che fare più di 5 miliardi di volte con le AR Shopping Lenses. Proprio per tale motivo, la controllante Snap ha annunciato un’iniziativa ad hoc in collaborazione con Amazon.

Come noto, a inizio anno, Snapchat ha posto le basi per le successive novità, migliorando il suo Lens Web Builder in modo che, via intelligenza artificiale, il marchio dovesse solo caricare le foto dei prodotti perché fossero convertite in pochi minuti in risorse AR, ovvero in Lenses usabili a scopo commerciale. L’opportunità è già stata colta da marchi della cosmetica (MAC Cosmetics, Ulta Beauty, Chanel), dell’abbigliamento (American Eagle, Puma, Disguise), dell’accessoristica di lusso (LVMH), con la funzione Try-On che, immancabilmente, ha solleticato anche i produttori di occhialeria, come Zenni Optical e Goodr.

Proprio in relazione agli occhiali si iscrive l’iniziativa con Amazon (che tramite i suoi modelli 3D esistenti ha ottenuto dal Lens Web Builder di Snapchat delle facili e rapidi risorse scalabili) che permetterà ai 363 milioni di utenti attivi della piattaforma di provare decine e decina di occhiali di vario tipo, da lettura o da sole, compresi quelli stagionali, in vari stili e montature, di marchi famosi come Costa Del Mar, Ray-Ban, Maui Jim, Oakley e Persol.

Secondo quanto spiegato da Snapchat e Amazon, nell’ambito dell’iniziativa in questione, destinata a espandersi in futuro anche ad altre categorie di prodotto, è previsto che se un prodotto va esaurito o ne cambia il prezzo, “le Lenses verranno aggiornate automaticamente in tempo reale” per riflettere la cosa.

L’accesso alla funzione di cui sopra per testare gli occhiali in AR avviene in vari modi: si può passare per la scheda Dress-UP nelle esperienze di acquisto AR, via carosello delle Lenses nella Snap Camera o dal Lens Explorer, ma la strada più rapida è quella che porta al profilo pubblico @amazonfashion. Quivi giunti, si potranno provare vari occhiali e, trovandone uno che piaccia, comprarlo, tippando la relativa voce con prezzo in basso, che porterà a concludere la transazione nell’app Amazon del proprio smartphone: ovviamente, si può scattare una foto di se stessi con gli occhiali scelti, condividerla via Snap o Storie, ritoccarla o salvarla in locale.