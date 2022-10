Snapchat: al via la novità per Halloween con possibilità di provare (e comprare) i costumi in AR

Ascolta questo articolo

Come noto, Snapchat nelle scorse giornate, dopo averlo fatto mesi prima in USA e altri mercati, ha portato anche in India il Family Center, ossia una serie di funzioni che permette a tutori e genitori di sapere come i loro pargoli usino la piattaforma, potendo segnalare al team Trust and Safety di Snap eventuali problemi di sicurezza, e conoscendo con chi i minori abbiano messaggiato (ma non il contenuto) negli ultimi 7 giorni e chi siano gli amici dei propri bambini.

Snapchat, tuttavia, rimane pur sempre un’app cara e dedicata al pubblico giovane e giovanile e, quindi, non stupisce l’annuncio di un’altra novità più recente, decisamente adatta al suo target, con anche diverse implicazioni in ambito social commerce (a completare gli sforzi fatti sin qui da Snap, con la possibilità di scansionare il vestiario di un amico per ottenere consigli di abbigliamento da vari marchi, e l’arrivo di un hub in-app, chiamato “Dress Up”, per la moda AR e le prove degli indumenti).

Tornando alla novità annunciata, Snap ha ufficializzato una simpatica iniziativa sviluppata in collaborazione con la società di costumi Disguise, che permette, in vista di Halloween, di provare costumi ispirati ai personaggi di note saghe o film TV, come Ghostbusters, Harry Potter, Stranger Things, Squid Game, ma anche di videogame, come Minecraft.

Per usare la nuova funzione, ci sono varie strade. Innanzitutto si può ricorrere al Lens Explorer e cercare il titolo di una serie TV (es. Stranger Things o Squid Game) o di un film: volendo, si può anche far ricorso alla barra di ricerca dell’app e, ivi giunti, digitarvi la stringa “Disguise costumes“. A questo punto, l’utente non dovrà fare altro che scattarsi una foto con tutto quel che indossa, perché la piattaforma, in base alle sue tecnologie AR, vi applichi realisticamente il costume scelto.

L’immagine ottenuta, poi, potrà essere sia inviata ai propri amici, che salvata. Alla fine, nell’eventualità che il costume piaccia, lo si potrà acquistare nell’app, tramite Disguise Costumes.