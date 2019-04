Snapchat: ufficiale la funzione Status Snap in Maps ed i giochi multi utente in-app Snap Games

Snapchat, senza dubbio il principale rivale di Instagram, la cui struttura sarà integrata con quella di Messenger e WhatsApp, prosegue il suo percorso di sviluppo specifico e indipendente, annunciando novità in ambito restyling, Bitmoji e, soprattutto, gaming.

La prima novità relativa alla celebre app di photo-sharing di Evan Spiegel riguarda il design. Da almeno due anni si vocifera di un suo totale restyling, volto a guadagnarle nuovi utenti, in particolar modo da paesi molto popolosi (es. Filippine, India, ed, Indonesia) e, a quanto pare, dopo gli avvistamenti riscontrati nell’Aprile scorso, l’implementazione sarebbe pronta per essere introdotta: secondo il fondatore dell’app, ciò dovrebbe avvenire “entro la fine del 2019“, con la possibilità che taluni scaglioni di utenti possano ereditare la rinfrescatina in oggetto molto prima.

Non meno importante, ma sicuramente più concreta, essendo stata già rilasciata a partire dal 3 Aprile, è la funzionalità “Status Snap in Maps” che permetterà agli amici di sapere cosa si sta facendo in un dato momento della giornata, mentre ci si trova in un particolare posto. Il tutto avverrà aprendo le Snap Maps e, dopo aver cercato il posto in cui ci si trova, scegliendo uno dei Bitmoji proposti per il luogo (es. in un bar, l’utente che beve il caffè).

Espletata la condivisione in oggetto, nell’app dei contatti arriverà una notifica aprendo la quale campeggerà il nostro Bitmoji intento in una particolare attività. Per tutelare la privacy, fermo restando che questa particolare forma di tracking GPS è disattivabile in qualsiasi momento, ci si potrà sempre avvalere della Ghost Mode, in virtù della quale si potrà sbirciare, non visti, gli Status Snaps altrui.

Sempre in relazione ai caratteristici Bitmoji, Snapchat ha collaborato col produttore di smartwatch Fitbit assicurandosi che l’avatar dell’utente apparisse su particolari watchface dei modelli Ionic, Versa, e Versa Lite, in forma interattiva: in questo modo, associato il proprio account Snapchat con il wearable di cui si è possesso, si beneficerà di divertenti animazioni informative, a seconda dell’attività in corso (es. il Bitmoji che lancia i coriandoli se si raggiunte un obiettivo, o quello che saltella quando è il momento di svegliarsi).

Alla fine, il tanto vociferato “Project Cognac” è diventato realtà e, nel corso dell’evento “Less Talk, More Play“ tenutosi a Los Angeles, Snap Inc ha annunciato la novità in ambito gaming in-app nota come Snap Games. Sostanzialmente, si tratta di qualcosa di analogo agli Instant Games di Messenger, con giochi multiplayer che potranno essere svolti via streaming senza scaricare nulla, grazie al know how delle controllate PrettyGreat e PlayCanvas.

Per giocare ai titoli, forniti da sviluppatori del calibro di ZeptoLab e Zynga, basterà tippare l’icona del razzo in una chat, e scegliere un gioco con annessa barra per la chat, come Bitmoji Party, in cui – grazie a dei mini-giochi – si ci confronterà con 7 avversari, rappresentati da Bitmoji, di fronte ad una platea di massimo 24 spettatori: il vincente del match guadagnerà delle monete virtuali spendibili per sbloccare degli elementi nelle varie prove. Altre monete virtuali si potranno ottenere guardando dei minispot da 2 secondi, con gli introiti che verranno divisi tra la piattaforma e gli sviluppatori.