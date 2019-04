Snapchat: in corso il roll-out della nuova, totalmente riscritta, versione per Android. Eccone le novità

Snapchat, l’applicazione impostasi all’attenzione con i contenuti effimeri della durata di 24 ore, poi imitati anche da Instagram e Facebook, di recente in predicato di rilasciare ulteriori innovazioni in ambito AR, ha annunciato l’avvio del roll-out della nuova e tanto attesa versione destinata agli utenti della piattaforma Android.

Rispetto alla controparte iOS, la variante androidiana di Snapchat ha scontato sempre l’essere alquanto buggata, e decisamente più lenta, visto che continuava ad eseguire codice in background: ciò ha portato, immancabilmente, a preferire la versione iOS per il rilascio – anticipato – delle principali innovazioni.

Tra esse, ad esempio, ricordiamo il recente varo di uno store per i mini-giochi multiplayer, e nuovi utilizzi AR della fotocamera posteriore, ora in grado anche di animare monumenti famosi, o di risolvere complesse elaborazioni matematiche.

Lo scenario è destinato a cambiare, secondo il vicepresidente del prodotto – Jacob Andreou – con il nuovo Snapchat per Android, il cui roll-out è appena iniziato: il merito va al fatto che, nei due anni che sono seguiti al primo annuncio in merito, con qualche avvisaglia dei lavori in corso avvenuta lo scorso Agosto (con metodi “alternativi” per installare anzitempo Snapchat Alpha), il team di Snap Inc si è impegnato nel riscrivere totalmente l’applicazione, collaudandola su un maggior numero di smartphone del robottino verde, ed implementandola di modo che anche su quelli più datati e poco potenti risultasse veloce come sui top di gamma.

Ad una prima occhiata, la nuova versione di Snapchat per Android è esteticamente uguale alla precedente, visto che le novità, tra cui la risoluzione dei tanti bug che la affliggevano, sono relegate al “sotto scocca”: il risultato è effettivamente quello di un’applicazione più scorrevole e fluida, senza impuntamenti.

Al momento, però, non tutti gli utenti possono già beneficiare del nuovo Snapchat, e l’azienda Snap Inc non ha precisato entro quanto la riscrittura di Snapchat per Android sarà a disposizione dell’intera utenza del robottino verde.