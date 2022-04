Netflix vara la funzione del SuperLike: ecco come funziona

Ultimamente, si è parlato molto di Netflix per il suo coinvolgimento nel gaming, avendo comprato il suo terzo studio di videogame (Boss Fight Entertainment, il secondo nel Marzo 2022): la piattaforma di streaming californiana, tuttavia, è sempre focalizzata sul proporre contenuti in forma di film e serie TV, autoprodotti o di terze parti, per fruire i quali mette a disposizione degli utenti sempre più funzioni, come appena avvenuto col SuperLike.

Nel 2020, Netflix ha varato il carosello Top 10, che rendeva bene l’idea di quel che gli utenti stessero guardando di più in un dato momento. Nel 2021 è stata la volta della funzione “Riproduci qualcosa” e, lo scorso Febbraio, ha messo a disposizione di tutti, nella versione web based e mobile, la funzione che permette di rimuovere manualmente spettacoli o film dalla sezione “Continua a guardare“.

Netflix, però, è consapevole che, offrendo tante opportunità di intrattenimento, possa essere difficoltoso fare una scelta: sino al 2017, in aiuto degli utenti c’era un sistema di valutazione a 5 stelle, che affinava di molto, in base ai feedback ricevuti, i suggerimenti per gli utenti. Poi è arrivato il sistema con il like e il dislike che, però, esprime una gamma limitata di preferenze, l’antipatia o la simpatia, verso un contenuto. Assecondando le richieste degli utenti, e volendo fare di Netflix un posto in cui sia “più facile scegliere qualcosa da guardare“, si è modificato l’attuale sistema di valutazione introducendo il nuovo pulsante Two Thumbs Up, una sorta di SuperLike.

Per reperirlo, essendo stato messo a disposizione degli utenti nella versione web based e mobile, per Android e iOS di Netflix, è sufficiente cercare l’icona con due pollici soprapposti, posta dopo il pulsante col pollice verso e quello col pollice all’insù, situati in calce a ogni contenuto in riproduzione. Toccandolo o cliccandolo, si esprimerà che quel dato contenuto sia piaciuto in particolar modo, sì che, ad esempio, avendo espresso tale preferenza verso Bridgerton, si otterranno magari più suggerimenti (es. Grey’s Anatomy, Private Practice) della stessa casa di produzione, la ShondaLand.

Nello stesso comunicato col quale è stato reso noto il varo della nuova funzione in stile SuperLike, la direttrice delle esperienze di personalizzazione e dell’innovazione dei prodotti di Netflix, Christine Doig-Cardet, ha reso noto che, sempre con lo scopo di “porre fine alla fatica della scelta“, quest’anno arriveranno altre funzionalità, nel contesto di un più ampio sforzo teso a fornire “quei meccanismi per restituire maggiore controllo all’utente per aiutare a personalizzare la propria esperienza in base al proprio gusto personale“.