Netflix: in roll-out le funzioni "Riproduci qualcosa" e "Fast Laughs"

Lo scorso Aprile, Netflix – che all’epoca era reduce da una trimestrale segnata dall’ennesimo aumento di abbonati – colse l’occasione per annunciare una funzione, battezzata come “Riproduci qualcosa“, che avrebbe offerto alle persone qualcosa da guardare evitando che, causa indecisione da catalogo eccessivamente esteso, si rimanesse bloccati finendo col non guardare nulla.

All’epoca, venne ricordato che la funzione in oggetto erogava i suoi suggerimenti, in merito a nuovi film o serie da guardare. attingendo alla cronologia di visualizzazione dell’utente, ma anche ad algoritmi che tenevano conto delle sue inclinazioni e dei suoi gusti che, essendo suscettibili di evoluzioni, avrebbero ipso facto comportato suggerimenti sempre diversi col passare del tempo. Ovviamente, in occasione dell’annuncio si contemplò la possibilità che la funzione “Riproduci qualcosa” non soddisfacesse in prima battuta.

Di conseguenza, venne previsto che, ripremendo il pulsante dedicato alla stessa, sarebbe stato suggerito “qualcos’altro”, rappresentato da altri nuovi film o serie TV, da contenuti cui magari dare una seconda chance visto che erano stati interrotti, da contenuti – film e serie TV – presenti nella propria lista, o da film che si potrebbe gradire di rivedere.

La novità della funzione “Riproduci qualcosa” venne allora introdotta nel client Netflix per Smart TV, collocata nel menu laterale di sinistra, come pure in home, alla decima riga sotto il nome dell’account ma, nel contempo, venne promesso la sua successiva implementazione anche su altre piattaforme: quel momento è giunto nelle scorse ore con lo sbarco della funzione anche nel client Android mentre, per iOS, sarà necessario attendere “i prossimi mesi“.

Oltre a tale novità ora portata anche su Android, sempre sul robottino verde, in favore degli utenti di alcuni mercati selezionati (tra cui Malesia, Australia, India, UK, Irlanda, USA, Filippine), arriva in roll-out un’altra funzione di Netflix non del tutto inedita, in quanto già in auge presso l’iterazione iOS dello streaming: si tratta di “Fast Laughs“, le clip estratte dal catalogo commedie e intrattenimento leggero della piattaforma e traslate in un feed di filmati divertenti à là TikTok, utile anche in questo caso per far scoprire contenuti.