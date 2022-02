Netflix offre due nuovi videogiochi gratis grazie a Riot Games

Solo pochi giorni fa, il colosso dello streaming Netflix aveva annunciato una collaborazione con RocketRide Games per portare altri videogame nel suo bouquet di giochi che, da qualche tempo, ha preso ad offrire, gratis, senza acquisti in-app e privi di pubblicità, a coloro che sono già abbonati al servizio in questione. Nelle scorse ore, l’impegno della grande N nel settore dei videogame si è espresso attraverso una novità aggiuntiva, di carattere più immediato.

Assecondando una promessa fatti agli esordi dell’iniziativa, quando venne assicurato il continuo inserimento di nuovi titoli videoludici, Netflix, che già a metà Gennaio aveva integrato nel proprio servizio mobile due nuovi videogame, ha fatto lo stesso grazie ad una collaborazione con Riot Games, la gaming house di League of Legends, già coinvolta dalla grande N in occasione della serie “Arcane” (guarda caso ambientata proprio nell’universo di League of Legens), la cui messa in onda proseguirà con la produzione di una seconda stagione.

Il primo gioco fornito a Netflix da Ruot Games, opera di Hyper Hippo, è un dungeon crawler, Dungeon Dwarves, in cui si dovranno coordinare 5 nani che, percorrendo sotterranei sempre nuovi, con i loro colpi dovranno abbattere ostacoli di vario genere, dai muri ai mostri passando per i classici boss avversari, per scoprire in caverne, miniere, e giunge degli scrigni e raccogliere armi e nuove attrezzature con cui crescere in abilità, salendo di livello (e non lasciando indietro nessuno del team, dacché la relativa forza “rispecchia quella dell’individuo più debole“).

Lo scopo è quello, alla fine, di riguadagnare la propria casa: il giocatore, nell’ambito di questo gameplay, godrà anche di un meccanismo iddle, in ragion del quale i nani continueranno a esplorare e scavare gallerie ed a esplorare sotterranei, raccogliendo quel che trovano, e quindi accumulando punti, anche quando il gioco non risulterà aperto.

Il secondo gioco, Hextech Mayhem, sviluppato da Hextech Mayhem e distribuito da Riot Forge, che si occupa (per conto della casa madre) di mini giochi ruotanti attorno all’universo di League of Legends, è infatti ambientato nello stesso mondo di LoL, e ha come protagonisti Ziggs e Heimerdinger. Tecnicamente, si tratta di un runner game ritmico, da Novembre già presente su consolle e PC, in cui un personaggio, in continua corsa, deve saltare a ritmo di musica per aggirare nemici ed ostacoli e innescare le micce delle esplosioni che devasteranno il quartiere di Piltover, generando un vero e proprio caos pirotecnico musicale.