Netflix: in preparazione lo sleep timer per l’autospegnimento

Non è la prima volta che Netflix testa una funzionalità, con lo scopo e la speranza di offrire un servizio migliore ai propri utenti, fidelizzandoli, o acquisendone di nuovi (con sommo gaudio del CEO Reed Hastings): nel recente passato, la piattaforma di Los Gatos, infatti, ha incominciato a collaudare una modalità di riproduzione solo audio (per risparmiare dati, ma anche a vantaggio del multi-tasking), oltre a cimentarsi nel test funzione delle Risate veloci, per far scoprire nuovi contenuti leggeri all’interno del proprio bouquet.

A tali feature, però, potrebbe aggiungersene un’altra (sebbene non sempre una funzione testata arrivi all’esordio, con non pochi casi di opzioni abortite mentre erano ancora “in nuce”), secondo quanto scoperto – nel corso di una sessione di reverse engineering – dai redattori del portale XDA Developers. Questi ultimi, nel ricevere la release 7.82.1 di Netflix per Android (scaricabile sia dal Play Store che da ApkMirror), non vi hanno notato particolari novità in superficie, e ciò e li ha indotti a “scoperchiare il vaso di Pandora”, attraverso il teardown della release in questione.

La stessa, nel caso specifico, ha portato alla ribalta una stringa di codice (string name=”sleep_timer_button “>Timer) dalla quale si è desunto l’intento di introdurre un sistema di autospegnimento, per evitare che l’utente, nell’addormentarsi mentre guarda un film o una serie TV, lasci lo streaming procedere ininterrottamente, sino al momento del risveglio (con consumo di dati, se sotto rete mobile).

Al contrario di quanto già possibile con la non configurabile (e miglioranda) funzione “Stai ancora guardando?“, il cui interrogativo compare randomicamente dopo qualche tempo dall’inizio della visione, lo Sleep Timer – tramite un verosimile pulsante – dovrebbe consentire all’utente di impostare, magari anche per non far tardi a un appuntamento o non attardarsi nella visione di un contenuto quando ha la sveglia presto l’indomani, un dato orario, al sopraggiungere del quale l’app interromperà la riproduzione, ottenendo anche il beneficio che il terminale usato per la riproduzione potrà finalmente entrare in stand-by (senza assordare i vicini nel cuore della notte, o consumare inutilmente la corrente di casa).

Purtroppo, approfondite analisi della versione 7.82.1 di Netflix per Android non hanno permesso di notare altre stringhe relative, né di palesare eventuali finestre/schermate della funzione che, di conseguenza, ha tutta l’aria di essere ancora in una fase primordiale, ben lungi dal momento dell’esordio.