Netflix: abbonamento con pubblicità. Problemi di compatibilità con alcuni dispositivi

L’importante piattaforma di streaming multimediale Netflix da qualche ora ha fatto esordire ufficialmente il suo piano di abbonamento con pubblicità, in modo da battere sul tempo Disney+, che potrebbe varare qualcosa di analogo a Dicembre: l’esordio del progetto, però, ha mostrato qualche imprevista limitazione aggiuntiva di troppo.

La prima notizia relativa a Netflix riguarda da vicino anche l’Italia, ove il piano di abbonamento con pubblicità è, come già anticipato, attivabile sin dalla giornata di ieri, e precisamente dalle ore 17 del 3 Novembre: al prezzo di 5.49 euro al mese, si avrà diritto alla riproduzione HD in 720p su un solo dispositivo per volta, e non sarà possibile scaricare i contenuti off-line per goderseli in assenza di connettività o per non sprecare GB quando si è in giro. Inoltre, oltre ai succitati annunci pubblicitari, il livello d’abbonamento in questione prevede anche che, per ora, uno sparuto numero di contenuti, per una questione di licenze da rinegoziare, non sarà disponibile alla fruizione.

Nel caso si sia in precedenza sottoscritto un piano d’abbonamento a Netflix più costoso, tipo Premium o Standard, sarà possibile downgradarlo a quello con pubblicità per risparmiare (es. due euro sul piano Standard), seguendo pochi e semplici passaggi: innanzitutto, si deve accedere al proprio account Netflix e cercare nella sezione “Dettagli del piano” l’opzione “Modifica piano”. A questo punto, il 4° step prevede di scegliere il piano desiderato e di selezionare come opzione Continua o Aggiorna. Infine, con Conferma modifica o Conferma opzione, si sarà proceduto a confermare quanto selezionato.

Passando alla seconda notizia riguardante Netflix, quest’ultima coinvolge ancora una volta il piano d’abbonamento con pubblicità. Nelle scorse ore la piattaforma ha aggiornato la sua pagina di supporto ed è emersa la lista dei dispositivi compatibili con lo stesso.

Lato tablet e smartphone, per il robottino verde, è richiesto che siano almeno aggiornati ad Android 7.0. Inoltre, si nota che alcuni importanti dispositivi non supporteranno Netflix AD supported: in particolare si tratta delle Apple TV (sebbene il problema in questo caso verrà risolto presto, in modo da portare quest’esperienza anche sui device con tvOS) e di alcuni Chromecast (in questo frangente, il supporto è garantito solo alle versioni con Google TV al posto di Android TV, come nel caso del modello 4K e del recente dispositivo low cost a 1080p). Secondo quanto spiegato, una scappatoia per aggirare il problema in questione c’è, ma non è piacevole, visto che viene consigliato a chi disponga di un dispositivo non supportato di orientarsi sui piani Basic, Standard e Premium.