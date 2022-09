Chromecast con Google TV (HD): ufficiale il dongle economico di Google

Ascolta questo articolo

Se ne parlava da tempo, con avvistamenti che ne avevano sviscerato l’aspetto e, nelle scorse ore, è stato ufficialmente lanciato sul mercato il nuovo Chromecast economico, che, rispetto al primo modello datato 2013, va ad affiancare il più costoso modello originale di 2 anni fa, capace di una risoluzione 4K.

Il nuovo Chromecast (162,5 x 61 x 12,5 mm per 55 grammi) è identico nell’aspetto al vecchio modello, compresa l’alimentazione via Type-C e il collegamento alla TV tramite HDMI, a parte il fatto d’essere presente nella sola colorazione bianco neve laddove il modello del 2020 aveva anche le colorazioni azzurro cielo e pesca. Il telecomando anche rimane immutato, con i tasti per richiamare Assistant, oltre a quelli per YouTube e Netflix. Lato software, c’è sempre Google TV che, quanto a suggerimenti, pesca dai vari streaming installati, ma la versione di Android su cui è basata è la 12, mentre il modello 4K vi si aggiornerà “nel prossimo futuro“.

Tanti riferimenti al 4K del modello originario sono dovuti, visto che il nuovo arrivato si ferma alla risoluzione 1080p@60fps, senza però rinunciare ai benefici dell’HDR (manca il Dolby Vision, ma ci sono HDR10, HLGH ed HDR10+) mentre, lato audio, tramite passthrough HDMI, vi è il supporto agli standard Dolby Digital, Dolby Atmos e Dolby Digital Plus.

Sempre in tema di compromessi, il nuovo dongle per smartizzare le TV Chromecast HD, che lato connettività si avvale del Bluetooth e del Wi-Fi ac dual band, conserva gli 8 GB necessari a stoccare agevolmente Google TV, ma riduce la RAM da 2 a 1.5 GHz e adotta un meno performante processore quadcore (1.2 GHz) Amlogic S805X2 che, però, è in grado di supportare il sempre più diffuso, in quanto royalty free, codec AV1.

Secondo quanto emerso ufficialmente, il nuovo Chromecast con Google TV (HD) sarà in vendita nel Bel Paese, a partire dal prossimo 18 Ottobre, al prezzo di 39.99 euro, contro i 69.99 di listino della variante 4K.