Messenger: annunciati Vanish Mode, messaggi audio da 30 min e Split Payments

Dopo le novità in favore di Instagram, Meta ha diramato un bollettino, tramite il blog ufficiale di Facebook, “About“, col quale rende noto il rilascio, dopo quanto visto in favore delle chat crittografate, di ulteriori novità atte a beneficiare la sua ex chat app, ora una messaggistica standalone, nota come “Messenger“.

La prima novità portata in dote, in favore degli utenti dei sistemi operativi iOS e Android, inizialmente a partire dagli Stati Uniti, è quella degli Split Payments, o pagamenti condivisi, che permette di suddividere una spesa tra gli appartenenti a un gruppo. Per usare questa funzione, in una chat di gruppo basterà toccare il pulsante +, poi “inizia” dalla scheda “pagamenti” e, quindi, procedere o a suddividere in parti uguali l’ammontare o a fissare per ciascuno un’appropriata quota, settando al fine (se lo si desidera) un messaggio d’accompagnamento, prima di confermare i dettagli del pagamento, preludio all’invio finale della richiesta.

La seconda novità annunciata per Messenger riguarda i già possibili messaggi audio. Mutuando quando concesso di recente a WhatsApp, anche su Messenger diverrà possibile, prima di inviare la nota audio, mettere in pausa la registrazione d’un messaggio vocale, riascoltarne l’anteprima, cancellarlo se è il caso, o riprendere a registrarlo se convinti di quanto già realizzato.

In quest’ambito, però, la miglioria più sostanziale, che permetterà di spedire delle vere e proprie lezioni vocali, o dei tutorial, è quella che porta a estendere la durata dei messaggi vocali, che è possibile spedire, dalla durata attuale di 1 minuto a ben 30 minuti (cioè a mezzora tonda tonda). Infine, se ancora non bastasse, Meta ha annunciato anche una terza novità portata in dote alla piattaforma Messenger.

Il riferimento, in questo caso, è all’arrivo della Vanish mode, o modalità a scomparsa, anche in questo frangente sulla falsa riga di quanto già previsto per WhatsApp. Per attivare la modalità in questione, che fa scomparire dopo la relativa visione i messaggi, i meme, le GIF, gli adesivi, o le Reazioni che si sia condiviso, basta aprire il thread di una conversazione esistente e swippare verso l’alto, con la ripetizione di questa gesture che, in seguito, disabiliterà la Vanish Mode.