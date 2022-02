Instagram, non solo rumors: tante novità in roll-out per la sicurezza dell’account

Dopo l’importante (in ottica salute mentale) introduzione della funzione “Take a break“, per aiutare gli utenti a prendersi una pausa dopo aver scrollato molto nella timeline, tra i Reels, i video IGTV, e nella sezione Esplora, Instagram ha già iniziato a guardare al futuro, avviando un nuovo roll-out, per consentire agli utenti di migliorare il controllo sulla loro presenza in-platform.

In occasione della recente giornata per la sicurezza online, Instagram, attraverso l’account ufficiale Instagram Comms, ha annunciato un’iniziativa costituita da diverse misure messe in campo per aiutare a “gestire le tue informazioni e mantenerle il più sicure possibile“. Ciò sarà reso possibile attraverso l’opzione, in corso di roll-out, “La tua attività“, accessibile dal profilo utente, in alto a destra, tramite il menu ad hamburger (le tre linee orizzontali).

Una volto giunto in tale location, l’utente potrà conoscere il tempo medio giornaliero trascorso nella piattaforma, consultare la cronologia delle modifiche apportate all’account (es. quando se ne sia cambiata la biografia), le ricerche recenti, i link che si è visitato, esplorare i contenuti archiviati o eliminati (magari per ripristinarli), scaricare tutte le informazioni personali ma, soprattutto, eliminare – anche in un colpo solo, senza dover procedere a una selezione elemento per elemento – i post, i Reels e i video condivisi, o le interazioni (commenti, like, risposte alle Storie), potendo anche eseguire delle selezioni per data.

Nel pacchetto delle misure annunciate nella sua Safer Internet Day Initiative, comprensivo anche dell’implementazione globale del “Controllo sicurezza” per mettere al sicuro gli account utente, Instagram ha incluso anche un pulsante, denominato “Richiedi una revisione“, per presentare un ricorso qualora sia stato rimosso un contenuto per violazione delle linee guida, e la possibilità di nominare due amici fidati, che saranno contattati dalla piattaforma nel procedimento che aiuterà un utente a riguadagnare l’accesso al suo account.

Passando ai rumors, grazie al leaker Alessandro Paluzzi si è appurato come Instagram, lavorando ancora ai suoi NFT, abbia sviluppato ulteriormente la sezione “Digital Collectibles” che al momento ha accolto anche i wallet di Phantom e Dapper Labs. In favore dei Reels, invece, si è scoperto come il photo-sharing mediti di beneficiare anche il client Android della funzione “Usa come modello”, e come sia in lavorazione l’opzione per consentire l’aggiunta dei Reels nella griglia del profilo.