Instagram: ufficiale nuovo layout Storie per desktop e novità nascoste

Instagram, saldamente su trono del photo-sharing, pur tamponata da vicino da TikTok e con Snapchat in ripresa, ha appena aggiornato l’esperienza d’uso del suo client Desktop, grazie a un piccolo ma significativo restyling. Nel frattempo, emergono dettagli su un’altra funzione, però ancora in sviluppo.

Col passare del tempo, un po’ tutti i grandi social hanno introdotto le Storie, basti pensare ai recenti Fleets di Twitter, o a sperimentazioni analoghe da parte di Pinterest e Linkedin: Instagram, quindi, ha pensato di distinguersi puntando a migliorare l’esperienza di chi ne fruisce da desktop, magari in ottica professionale (ma non solo). Secondo quanto rendiconta il portale Makeuseof, è stata ormai messa a disposizione di tutta l’utenza di Instagram da browser web per desktop una nuova visualizzazione delle Storie.

Laddove in precedenza ne veniva mostrata una per volta e, volendo passare ad un’altra, si effettuava un vero e proprio “salto nel buio”, il nuovo sistema propone un carosello, con la Storia selezionata più grande e, a destra, le anteprime delle prossime Storie tra cui poter scegliere, con la conseguenza che le Storie appena visualizzate, sempre via anteprima, saranno elencate a sinistra di quella in corso. Nel medesimo update, il team del CEO Adam Mosseri ha predisposto anche altre sorprese per gli users.

Nello specifico, le Storie appaiono ora essere ingrandite e, in più, funzionano come un qualsivoglia contenuto multimediale, visto che sono addizionate con pulsanti di messa in pausa e (ri) avvio, e per silenziare l’audio (continuando a far scorrere le sole immagini).

Non mancano delle novità ancora in sviluppo, e quindi non palesi, comunque portate alla luce grazie all’alacre attività di reverse engineering effettuata sull’app mobile dal programmatore Alessandro Paluzzi: quest’ultimo, già lo scorso Dicembre, aveva reso noto come a Menlo Park stessero lavorando sulla funzione “Broadcast Audience”, che permetteva di settare lo status di pubblico o privato per i propri live streaming su Instagram.

La nuova scoperta rendicontata dal leaker conferma che lo sviluppo di cotal feature è ancora in corso, con la differenza che quella che era nota come modalità “Privata” ora diventa “Pratica”, rendendo palese che sia da prediligere per esercitarsi prima di effettuare un live in pubblico.