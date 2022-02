Instagram: ufficiale i like privati alle Storie, rumors su messaggistica e Reels

Facendo seguito a un’esigenza grandemente avvertita dagli utenti, Instagram ha pubblicamente confermato quando segnalato da vari users a suon di screenshot, ovvero il varo di una funzione molto attesa: il tutto mentre i programmatori della piattaforma, nelle stesse ore, hanno portato avanti lo sviluppo di funzionalità destinate forse a esordire in futuri aggiornamenti.

A fine Dicembre, il CEO di Instagram, Adam Mosseri, espresse l’intenzione di focalizzare le energie della piattaforma sui controlli per una maggiore trasparenza (aspetto poi esplicato nella funzione che ha semplificato la rimozione di varie interazioni dell’utente, tra cui commenti e like apposti) e sulla messaggistica interna. A tal proposito, durante la giornata di San Valentino è stata annunciata, come in rilascio progressivo, una nuova funzionalità, quella degli “Story Likes“, volta a far sì che “le persone possano esprimere più sostegno reciproco, ma anche ripulire un po’ i DM“.

In precedenza, per interagire con una Storia occorreva o lasciare un messaggio, o inviare una Reazione, con – in ambedue i casi – l’arrivo al publisher della Storia di un messaggio privato con tanto di collegamento al contenuto: ovviamente, il tutto produceva un certo caos nella fattispecie dei profili più seguiti (es. creators e influencers).

Con la novità rendicontata ufficialmente nelle scorse ore, espressa attraverso l’icona di un cuore tra quella per l’invio dei messaggi e quella dell’aeroplanino di carta, si potrà inviare un apprezzamento privato, che non si tradurrà in un messaggio diretto, con i like espressi alle Storie che non saranno soggetti a un conteggio pubblico e l’autore della Storia che potrà vedere chi abbia apposto un like alla stessa dalla scheda di visualizzazione.

Dal leaker Alessandro Paluzzi, infine, arrivano alcune indiscrezioni in merito a funzioni non ancora palesi e quindi ancora in sviluppo. Innanzitutto, sembra che la piattaforma di photo-sharing di Menlo Park stia lavorando, ancora in ottica messaggistica, per far sì che nell’elenco delle chat sia possibile sapere quando un messaggio sia stato visto mentre, in ottica cross-platform, è ancora in sviluppo la funzione per consentire di condividere i Reels su Facebook.