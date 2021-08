Instagram: rumors su Storie (editor, fan club, adesivi) e nuovi chat theme

A pochi giorni dalla comunicazione di nuove misure volte a tutelare gli utenti dagli abusi, nel mentre procedono i test per gli annunci pubblicitari nella scheda Shop (presente solo lato mobile), è ripreso il lavoro di sviluppo dei programmatori di Menlo Park, con diverse nuove funzionalità non ancora palesi, destinate (forse) ad apparire in futuro, prontamente scoperte dal lavoro investigativo dei leakers.

Secondo il programmatore Alessandro Paluzzi, oltre a nuovi chat theme (es quello dedicato a J Balvin o quello a tema Cottagecore) con tanto di effetto di parallasse (basato sul giroscopio del telefono) per i DM della piattaforma, Instagram sta lavorando ancora sui fan club per i creators, destinatari di Storie esclusive impossibili da screenshottare (come da avviso predisposto), con tanto di impostazione ad hoc per gestirne gli iscritti.

Sul versante delle Storie, introdotte ormai diversi tempo da per frenare il successo di Snapchat, le righe di codice rinvenute rendicontano della preparazione di un nuovo adesivo “Get Quote”: quest’ultimo, secondo Onlinemarketing, in base al significato attribuito al termine “Quotes”, potrebbe consentire agli utenti di ottenere offerte su prodotti citati nella Storie o a un creator / editore / giornalista di incorporare delle citazioni nelle Storie.

Tale adesivo sarà gestibile mediante l’editor delle Storie che, come noto, permette anche di apporre scritte, testi, collegamenti, GIF sulle immagini o o video in esse adoperati: proprio tale editor, a quanto pare, sarà implementato con una piccola ma ultile miglioria rappresentata dall’integrazione di un pulsante “Undo” che permetterà di annullare una modifica fatta. Al momento non è chiaro se tale funzionalità sarà dotata anche della possibilità, come per i programmi di grafica, di inoltrarsi a lungo nella cronologia delle modifiche per annullarne più d’una in un colpo solo.

Infine i Reels. In merito al formato anti TikTok, Instagram starebbe, invece, lavorando su un indicatore che mostri quante volte un Reel sia stato condiviso nei DM, messaggi privati.

Come sempre accade in questi casi, trattandosi di novità scovate da programmatori indipendenti e non confermate ufficialmente dalla casa madre Facebook Inc, non sono disponibili dati sulle tempistiche di rilascio di tali novità, che potrebbero anche essere modificate o defalcate prima del loro eventuale esordio.