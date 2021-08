Instagram: rumors su Rooms, Fan Club, adesivi da collezione e molto altro

Nel giorno in cui va “in pensione” lo swipe-up sostituito sulle Storie da un adesivo per indirizzare verso un sito esterno, Instagram balza agli onori della cronaca per una nuova, robusta, serie di indiscrezioni in merito a funzioni non ancora palesi in quanto ancora in fase di sviluppo.

A darne notizia è il leaker Alessandro Paluzzi secondo il quale Instagram continua a lavorare sulle Storie esclusive per i Fan Club, rappresentate da icone di color viola, impossibili da screenshottare (come confermato da un avviso che comparirà qualora si provi a farlo), che potranno essere salvate dall’autore in forma di momento saliente, highlights, sì da poter fornire qualcosa da guardare a chi si iscriverà al Fan Club. Sempre in merito a questa funzione, nelle impostazioni dell’app è emerso che verrà collocata un’impostazione ad hoc per gestire le iscrizioni (subscriptions) al Fan Club e che gli account che ne avranno uno saranno provvisti, sul loro profilo, di un pulsante che permetterà ai fan d’iscrivervisi.

Al momento, risulta pronta anche la pagina di onboarding cui giungeranno i fan desiderosi d’iscriversi che, nello specifico, potranno constatare il prezzo dell’iscrizione (da cui è possibile recedere in ogni istante), ed i benefici che ne trarranno (es. video live e, appunto, Storie esclusive, badge che ne accompagnerà il nome utente nei messaggi privati inoltrati o nei commenti rilasciati ai post).

Da diverso tempo Instagram sta lavorando anche a una nuova mappa Discovery, funzione che sembra destinata ad accogliere anche gli adesivi da collezione, ognuno dei quali potrebbe essere messo a disposizione dell’utente, perché lo apponga alle sue Storie, ogni qualvolta visiterà un luogo. Anche in merito alla scheda Rooms (Stanze) sono emerse non poche indiscrezioni: innanzitutto, sembra che tale scheda sia destinata a esser rinominata “Calls” (Chiamate) e, inoltre, la funzione “Calls Friends” (Chiama Amici) al suo interno sembra aver acquisito anche una barra di ricerca che ne agevoli l’individuazione.

Ovviamente, non è possibile ipotizzare, in assenza di conferme ufficiali, quando e se verranno rilasciate le novità emerse a proposito di Instagram, il cui team di sviluppo potrebbe anche implementarle in modo differente da come ora sono apparse al lavoro d’indagine dei leakers.