Instagram: addio swipe-up, roll-out ricerca audio in Esplora e tanti rumors

Ancora impegnata a detronizzare TikTok, forte dei suoi oltre 3 miliardi di download globali, Instagram si è dedicata a introdurre nuove funzioni, in supporto dei Reels, senza per dimenticare, con rilasci e rumors, le Storie, i post e i profili.

Secondo quanto confermato da alcuni utenti su Twitter (es. l’esperto di social media Matt Navarra), Instagram ha attivato una nuova funzionalità che, nel tab Esplora, permette di cercare anche file audio: nello specifico, la funzionalità in questione, nata a imitazione del tab “Sound” presente sulla rivale TikTok, permette di trovare tutti quei Reels ove sia stato adottato un particolare brano, con lo scopo di aiutare gli utenti a scoprire, e visionare soprattutto, nuovi “rulli” creativi.

Al momento, la novità in questione sembra procedere tramite attivazioni via server remoto, sebbene possa essere sempre d’aiuto l’utilizzare l’ultima release disponibile della piattaforma. Per una funzione che arriva, c’è n’è una che va via, come previsto – dal 30 Agosto – per lo swipe-up, la gesture che, posta sulle Storie, permette agli utenti di esplorare un dato sito esterno. A sostituirla, con una maggior libertà creativa, visto che sarà personalizzabile e spostabile a piacimento come ogni altro sticker, sarà l’adesivo Link Sticker, testato dallo scorso Giugno, che permetterà, se toccato, di “viaggiare” verso il sito a cui si riferisce.

Il limite di questa novità, però, consiste nel fatto che, sebbene una relativa estensione a tutti sia oggetto di valutazione, la stessa sarà disponibile solo per gli stessi creators che, avendo almeno 10mila follower, e un account verificato, dispongono già dell’abilitazione a usare lo swipe-up.

Secondo il leaker Alessandro Paluzzi, infine, Instagram è al lavoro anche su altre innovazioni, però al momento non palesi. Tra queste potrebbe esservi una rivista e più dettagliata schermata delle statistiche in favore anche (come già per Storie e Reels) dei post. In più, sarebbero allo studio la possibilità di settare uno status visibile per 24 ore dagli amici, e la facoltà di apporre dei like (anche reiterati) a una Storia.