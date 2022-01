Instagram: rumors su Reels, Storie, NFT e pubblicità su IGTV

La celebre piattaforma di photo-sharing Instagram, nelle scorse ore, è tornata nuovamente sugli scudi per diversi rumors, riguardanti funzioni in sviluppo parzialmente ritirate, altre ancora in lavorazione, ed alcune altre che, già operative e pubbliche, potrebbero invece essere chiuse per direzionare le energie su nuove forme di monetizzazione in favore dei creators.

Come Twitter, e YouTube, anche Instagram si sta interessando ai token non fungibili, NFT. A documentarlo è stato per tempo il leaker Alessandro Paluzzi che, da qualche settimana, ha notato come – a partire dalla versione 216.0 – all’interno del codice dell’app stiano a poco a poco sparendo le sezioni che riguardano gli oggetti digitali NFT: considerando però che è ancora possibile aggiungere NFT ai post e che è ancora possibile settare i propri portafogli digitali (digital wallet), si fa strada l’ipotesi che il team di Adam Mosseri stia ritirando la funzione dal codice per proseguirne lo sviluppo internamente.

Al momento inoltre, ancora grazie al leaker in questione, è stato possibile anticipare come Instagram stia meditando di chiudere le pubblicità all’interno dei video della sezione IGTV: uno screenshot estrapolato dal codice, infatti, promette l’arrivo di nuovi metodi di monetizzazione per i creators che, intanto, riceveranno quale pagamento mensile ciò che hanno maturato sinora con questo canale di remunerazione.

Passando ai rumors su altre future funzioni, le voci circolanti in merito rendicontano di come Instagram si sia messa nuovamente al lavoro per perfezionare Reels e Storie. Nel caso dei Reels, secondo Paluzzi sarebbe in arrivo una funzione che consentirà di vedere la traduzione delle descrizioni di questi video corti creativi anti TikTok: nel caso delle Storie, invece, sarebbero in lavorazione di altre novità. Nello specifico, entrando in una Storia in modalità vivavoce, si valuta la possibilità che si possa scattare una foto con una particolare gesture, cioè aprendo la mano.

Inoltre, sembra sia in sviluppo anche un diverso modo per visualizzare coloro che sono menzionati nelle Storie: ciò potrebbe avvenire, nei dettagli afferenti alle Stesse, in uno speciale nuovo elenco denominato “Menzionati“.