Instagram: rivisto al rialzo il limite d’uso giornaliero, valanga di rumors

Sempre al lavoro per tenere a bada la feroce concorrenza di TikTok, in un settore che da qualche tempo ha un nuovo competitor multimediale, il nostrano Waweful, Instagram ha silenziosamente attuato una piccola modifica, che potrebbe incrementare il tempo trascorso dagli utenti in-app, nel mentre prosegue il lavoro di sviluppo di nuove funzionalità.

Nelle scorse ore, a seguito di alcune segnalazioni giunte dagli utenti in merito ad alcune notifiche ricevute, è emerso come Instagram abbia – senza troppo clamore – modificato le impostazioni della funzione relativa al limite di tempo giornaliero, nata per mostrare un avviso relativo al raggiungimento del tempo massimo che ci si era prefissati di passare quotidianamente sulla piattaforma, che – ora – non presenta più le opzioni minime da 10 o 15 minuti, partendo direttamente da 30 minuti come range minimo. Sempre analizzando la modifica all’interfaccia della funzione, è possibile notare come la stessa sia stata concepita in modo da favorire l’adozione del range massimo, ponendo il cima la scelta delle 3 ore (ovvero di 6 volte la mezzora minima).

Formalmente, l’utente può conservare, qualora lo avesse adottato, il precedente range di 10 o 15 minuti, anche se – nella sostanza – un piccolo escamotage sembra indurrlo a modificare verso l’alto la scelta del day limit usage: nello specifico, entrati nella finestra di modifica del parametro, è quasi impossibile uscirne senza eseguire la modifica, abbandonato la vecchia opzione, a meno di non forzare l’uscita dall’app.

Il portale The Verge ha chiesto ragione di questa misura a Meta che, dopo un’attesa di qualche ora legata a festività negli USA, ha fornito una risposta adducendo la variazione a un aggiornamento nell’app. Nello specifico, Instagram ha due funzioni di gestione del tempo visto che, oltre al succitato limite giornaliero, ha anche la nuova funzione “Prenditi una pausa” da qualche giorno portata anche in Italia, che mostra un avviso a schermo intero con annessi consigli su cos’altro fare. Posto che la nuova feature ha tagli temporali anche da 10 minuti, la piattaforma voleva evitare di “inviare più notifiche alle persone contemporaneamente“.

Dal mondo dei leaker, e in particolare dal tipster Alessandro Paluzzi, arriva l’indiscrezione, invece, secondo cui Instagram starebbe lavorando a un indicatore di stato online, da apporre accanto agli username nel visualizzatore delle Storie. Quella in questione, però, potrebbe non essere l’unica miglioria a far capolino nella nota photo-sharing app, visto che, nei meandri del suo codice applicativo, sono emerse tracce anche di altre implementazioni.

Ad esempio, Menlo Park è al lavoro su una funzione, quella dei link d’invito ai gruppi, che potrebbero assumere la forma “𝚒𝚐.𝚖𝚎/𝚓/”, e che avrebbero una durata di 99 giorni prima che ne venga creato uno nuovo. Di grande impatto, poi, potrebbe essere il sistema per reagire alle Storie mediante un avatar sticker, con una maggior utilità pratica eventualmente portata (come in merito ai post) dal sistema per pinnare i commenti ai Reels.