Instagram: rimosso il pulsante per scaricare lo spin-off IGTV

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - In effetti, non mi ero reso quasi conto della sparizione del pulsante per scaricare IGTV: è vero che gli utenti possono accedere ai video di questo spin-off direttamente dall'app principale, e che ciò ne rendeva la presenza in fondo inutile. Tuttavia, non credo che tale misura ne favorirà certo l'incremento dei download: duole ammetterlo, ma l'errore commesso risiede tutto nella mancanza della monetizzazione, con buona pace di TikTok, il cui successo appare ormai inarrestabile.