Instagram: sempre più popolare, con il filtro di Chiara Ferragni e tanti strumenti per IGTV

La più grande piattaforma al mondo di photo-sharing, Instagram, è stata di recente analizzata da un importante centro studi sui media digitali, riservando sorprese e conferme: quello che ne è emerge è, comunque, un gran successo di pubblico, ora beneficiato anche da novità in tema di ulteriori filtri ed implementazioni per la IGTV.

L’ultimo report pubblicato da WATConsult’s Recogn ha fornito una sorta di cartina tornasole della piattaforma Instagram che, secondo quanto raccolto, avrebbe 117.1 milioni di utenti attivi al mese che, in media, trascorrerebbe 45 minuti al giorno a provare filtri e scrollare il proprio Feed, concentrandosi prevalentemente nella fascia oraria del tardo pomeriggio, tra le 16 e le 20. Molto interessante è quello che è emerso a proposito delle iniziative in salsa e-commerce messe in campo dalla piattaforma, col 75% di chi ha effettuato acquisti tramite quest’ultima che si è detto soddisfatto dall’esperienza d’acquisto ottenuta: quanto basta per giustificare la percentuale altissima – pari all’84% di tutta l’utenza – di chi potrebbe finire col fare acquisti ricorrendo alle feature interne a Instagram.

Statistiche a parte, Instagram è riuscita a far parlare di sé anche grazie alle nuove feature messe in campo nelle scorse ore. Una di queste si è sostanziata in un filtro rilasciato dalla regina degli influencer, Chiara Ferragni che, prendendo spunto da un’iniziativa (col filtro “Flames”) del marito, il rapper Fedez, ha inaugurato un filtro personale, intitolato “Selfie Queen“.

Quest’ultimo, reperibile sul profilo della Ferragni, sotto l’icona del viso beneficiato da stelline, può essere provato scattando una foto o girando una Storia, ma anche essere salvato nella propria gallery, rimanendo così a disposizione del proprio carosello di filtri.

L’anno scorso, Instagram ha lanciato la piattaforma IGTV, focalizzata sui video verticali e, sempre più, vicina al diventare una vera e propria TV. Una dimostrazione di quest’assunto deriva dagli strumenti appena lanciati a favore dei Creators di contenuti video per IGTV che, ora, potranno organizzare i propri video in serie (modificabili in seguito), con tanto di titolo e descrizione: gli utenti delle medesime potranno guardare automaticamente un episodio dopo l’altro, grazie all’automatico suggerimento di quello successivo (eventualmente presente), e riusciranno al tenersi al corrente sulle nuove uscite tramite pochi semplici passaggi (tip sulla voce “Segui” accanto al nome del creatore di contenuti e, nel pop-up apertosi in basso a destra, altro tip su “Attiva notifiche IGTV”) finalizzati all’attivazione di appositi alerts.