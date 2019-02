Instagram: in arrivo migliorie per l’esperienza d’uso, già attivate nel Feed le anteprime per l’IGTV

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Nulla da eccepire sul genio imprenditoriale di Zuckerberg. Il NewsFeed genera profitti, IGTV ha ancora pochi spettatori: per abbinare ambedue le cose, cosa può esservi di meglio che inserire proprio nello stream dei contenuti dei rimandi ai video della IGTV? Non avrei saputo far di meglio! A parte questo, spero che vengano anche migliorati i contenuti di IGTV, al momento imbarazzanti come taluni video di YouTube: più interessanti, a mio avviso, le novità scoperte dalla Wong, indice di un futuro miglioramento nell'esperienza d'uso dell'app.