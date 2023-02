Instagram prepara novità per le Storie e i Reels: ecco cosa bolle in pentola

Ascolta questo articolo

Instagram, tra le più popolari piattaforme dedicate al photo e video sharing, ha silenziosamente avviato un test in merito a una funzione legata alle Storie. Anche i Reels, però, sembrano di nuovo al centro delle attenzioni dei programmatori di Menlo Park.

La prima novità riguardante Instagram verte sul test di una nuova funzione, volta a far condividere i vecchi post degli utenti. Nello specifico, ad alcuni users della piattaforma è apparso nel loro feed il prompt, o avviso, “Memory” che porta alla sezione archivio delle Storie ove solo l’utente, e nessun altro, potrà rivedere le vecchie Storie condivise in una specifica data. L’utente che volesse rendere pubblica una vecchia Storia non dovrà fare altro che condividerla nuovamente, tirandola in tale modo fuori dall’oblio.

Il motivo che ha portato a tale test è verosimilmente legato all’incrementare la partecipazione nell’app. Instagram sta riscontrando un grande successo quanto a visione dei Reels, ma meno persone condividono i propri pensieri personali e, nel merito specifico delle Storie, l’utilizzo delle stesse, rispetto ai periodi precedenti, è calato del 10%. Anche Facebook, nel 2015, riscontrò un calo dei post personali, pari al 21% su base annua e, in quel caso, venne introdotta una funzione simile a Memory, “On this date” (In questo giorno).

Entro il 2017 capitò che 60 milioni di utenti attingessero ogni giorno alla pagina della funzione “On this date”, con 155 milioni di persone che avevano deciso di ricevere notifiche dedicate al ricordare quel che avevano condiviso in passato nello stesso giorno. La speranza, quindi, è che lo stesso grado di coinvolgimento si ottenga anche su Instagram attraverso quello che, in sostanza, è solo un diverso accesso al già noto archivio delle Storie.

Secondo il leaker Alessandro Paluzzi, Instagram sta lavorando anche alla possibilità di far condividere i Reels solo con i propri follower: ad oggi, è possibile condividerli con tutti e, come avviene per le Storie, con i propri amici più stretti (Close Friends, un po’ simili alle Cerchie di Twitter).