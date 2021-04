Instagram: indiscrezioni su Live Rooms, Reels e commenti

La regina indiscussa del photo-sharing, Instagram, continua a popolarsi di nuove funzioni, per fronteggiare una concorrenza sempre più agguerrita nel settore: a tal proposito, il team del CEO Adam Mosseri si appresterebbe, tra un tocco ai commenti e uno ai Reels, a introdurre una miglioria anche per le recenti Live Rooms.

Impegnata nel ridisegnare l’approccio degli utenti ai “Mi Piace”, ma anche a sperimentare la pubblicità nei Reels, Instagram non ha dimenticato il proposito di esercitare una pressione sempre crescente anche nei riguardi di Clubhouse e, a tal proposito, secondo TechCrunch, si appresterebbe a lanciare presto, e globalmente, nell’app per Android e iOS, una miglioria per le Instagram Live Rooms che, in sostanza, permetterebbe di disattivare la webcam e/o il microfono.

Disattivando la webcam (attraverso l’icona della videocamera, in basso), le live rooms diverrebbero molto simili alle stanze audio di Clubhouse ma, soprattutto, si vincerebbe la resistenza di quanti non usano le dirette per la timidezza del dover affrontare la visibilità della propria immagine: oltretutto, senza la webcam puntata contro, diverrebbe anche più facile cimentarsi nel multi-tasking, facendo altro, tanto più che una Live Room solo audio e senza chat testuale terrebbe libere anche le mani.

D’altro canto, la disattivazione dell’audio (toccando la relativa icona in basso) del microfono gioverebbe molto anche agli host stessi che, silenziando l’audio ambientale, potrebbero più facilmente passare la parola nel caso di una co-conduzione: secondo quanto rendicontato anche da India Today, l’amministratore di una Live Room non potrebbe disattivare l’audio o il video ad altri utenti, mentre ogni partecipante, disattivando la propria webcam, vedrebbe il riquadro personale occupato in griglia dalla propria immagine di profilo.

Dal mondo dei leaker, e precisamente dalla costante attività di reverse engineering di Alessandro Paluzzi, arrivano altre indiscrezioni su funzioni ancora in sviluppo e quindi non palesi. Innanzitutto, i Reels, ovvero le bobine video introdotte da Instagram per cannibalizzare TikTok, potrebbero presto arricchirsi dell’opzione per aggiungere più tracce audio e di un’icona, ritraente una fiamma, atta a indicare i Reels di tendenza: la piattaforma di photo-sharing, inoltre, sta ancora lavorando sull’opzione per limitare i commenti ai post che si può vedere, con un’opzione per la privacy.