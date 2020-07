Instagram: in roll-out internazionale Shop. A inizio Agosto tocca a Reels

La celebre piattaforma Instagram, messa da parte la polemica relativa alla terapia di conversione (che si propone di trasformare in eterosessuali chi non lo è), annunciando che video e post inerenti non saranno più tollerati, si è concentrata su una serie di concrete funzionalità, alcune delle quali già globalmente rilasciate, mentre altre si accingono a farlo a breve.

Ultimamente alle prese con diverse implementazioni sotto traccia documentate dal leaker Alessandro Paluzzi (@alex193a), tra cui il restyling per il menu delle impostazioni nello spin-off IGTV, per il cuore, o per il pannello delle donazioni che scorre dal basso, senza contare altri marginarli ritocchi all’interfaccia (la lente della ricerca spostata accanto a quella del Live, il colore arancione per l’anello che circonda l’anteprima delle Storie, e la scheda, in basso, per visualizzare i Reels condivisi dagli altri), Instagram ha appena annunciato il roll-out globale, in questo caso in maniera palese, di una nuova funzionalità che, prospettata a Maggio, si esplicita nella scheda Shop.

Quest’ultima, posta nella sezione Esplora (lente d’ingrandimento), compare in una barra in alto (su Android), tra le voci relative alla IGTV e alle guide per il benessere: tippata, permette all’utente di esplorare i suggerimenti (salvabili in una lista di preferiti) della piattaforma in termini di potenziali acquisti, ma anche di esplorare un flusso di prodotti, dotati di tag d’acquisto inseriti da rivenditori autorizzati, da poter comprare (per ora in esterna, sull’e-commerce del negoziante) avvalendosi di Facebook Pay (usato anche per le donazioni).

Sempre all’interno di Shop, l’utente potrà decidere di contattare il venditore (a sua volta followabile), per porre delle domande, ottenere assistenza post vendita, poter tracciare la spedizione del prodotto, avvalendosi di canali quali Instagram Direct, WhatsApp e Messenger, al cui interno, in futuro, sarà consentito l’accesso diretto ai negozi e l’acquisto dell’articolo desiderato. Dal punto di vista del venditore, che dovrà corrispondere una piccola commessione a Facebook per l’uso del servizio, quest’ultimo sarà aperto a tutti, indipendentemente dal budget o dalla dimensione: per creare un proprio negozio basterà solo scegliere cosa caricare del proprio catalogo, andando a personalizzare anche gli accenti e lo sfondo del negozio perché rispecchino il marchio aziendale.

Al lancio globale si candida anche un’altra funzione. Nelle scorse ore, NBC News ha anticipato lo scoop secondo cui Reels (Rulli), la funzione anti TikTok di Instagram attualmente in funzione in Brasile, Germania, Francia, e India, sarà presto rilasciata in più 50 altri paesi (es. UK, Messico, Giappone), per un vero e proprio lancio internazionale della stessa, con la conseguenza che un portavoce di Facebook, al portale TechCrunch, ha dovuto ammettere la cosa, spiegando che, a inizio Agosto, Reels sarà lanciata negli USA e in molti altri mercati (senza menzionare quali).