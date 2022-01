Instagram: in arrivo la visualizzazione verticale delle Storie

Da qualche tempo, Instagram si sta dedicando anima e corpo a cambiare alcuni capi saldi della sua piattaforma, con il test di nuove modalità di ordinamento del feed, anche in senso cronologico, e lo sviluppo di una modalità che permetterebbe – il condizionale è d’obbligo trattandosi di una scoperta ottenuta via reverse engineering – di rivoluzionare l’ammasso dei post che usualmente appaiono nella relativa griglia posta nella schermata del profilo.

A quanto pare, a Menlo Park non si sono fermati qui perché i programmatori del photo sharing preferito da circa 2 miliardi di utenti sarebbero impegnati su un piccolo, per diffusione, esperimento/collaudo, che ora punterebbe a rivoluzionare un altro elemento, ovvero il modo in cui si fruiscono le Storie.

Queste ultime, note ad imitazione di un’analoga funzione di Snapchat, lo scorso Dicembre son state estese da una durata di 15 secondo a una durata di 60 secondi, per fronteggiare al meglio l’ascendente rivale cinese TikTok, già affrontato varando la funzione dei brevi video creativi noti come Reels. Ora, il nuovo step evolutivo delle Storie, secondo l’esperto di social media Matt Navarra, riguarderebbe il modo in cui si fruiscono, cioè scorrono, le Storie nel loro Feed.

Ad oggi, su Instagram ciò avviene per la maggior parte di noi attraverso lo scorrimento orizzontale, da sinistra a destra, cui siamo abituati da tempo immemore. Ebbene, se dovesse estendersi anche in altre parti del mondo quanto avvistato presso alcuni utenti di Brasile e Turchia, il tutto potrebbe svolgersi secondo i crismi di quello scorrimento verticale che già opera felicemente per i contenuti di TikTok (per i Reels instagrammiani).

Nei video condivisi, in particolare, si nota che si potrà passare dalle Storie di un utente a quelle di un altro scorrendo verticalmente il Feed delle stesse mentre, col consueto e abituale scorrimento orizzontale, si potranno esplorare le Storie di uno stesso utente, in modo magari da approfondirne le caratteristiche creative, se gradite.