Instagram: novità nella condivisione dei post, superati i 2 miliardi di utenti

Nelle scorse ore ufficiosamente Instagram è diventata una delle poche piattaforme social ad aver superato i due miliardi di utenti, merito dei continui aggiornamenti, tra cui quello recente che agevola l’interazione con i contatti frequenti, che la rendono sempre più funzionale e costantemente in grado di tamponare la concorrenza.

Di recente la testata CNBC ha pubblicato la confessione di alcuni (restati) anonimi dipendenti di Meta, la parental company di Instagram, che, nel corso di alcune conversazioni interne, avevano sentito menzionare come il noto photo-sharing avesse ormai superato i 2 miliardi di base utenti, precisamente lo scorso autunno, verso Ottobre, quando venne deciso il cambio di denominazione della società madre, da Facebook Inc a Meta quale segno del proprio interesse per il Metaverso.

L’ultimo dato ufficiale in merito agli utenti di Instagram, comprata nel 2012 da Facebook, risaliva al 2018, quanto venne ammesso che a utilizzarla erano 1 miliardo di persone.

Nel giro di tre anni, quindi, nonostante la concorrenza di TikTok, dal quale si sono copiati i video corti creativi (via Reels) e le risposte ai post tramite i video (Reels Visual Reply), e le accuse di un cattivo impatto sulla salute mentale dei giovani (che si cercherà di tutelare con la funzione “Take a break“), la grande I del photo sharing, che si è rifiutata di commentare ufficialmente i nuovi dati, avrebbe più che raddoppiato i propri utilizzatori.

Questi ultimi, verosimilmente grazie a una serie di attivazioni da server remoto, nelle scorse ore stanno incominciando a beneficiare di una piccola miglioria che incrementa l’esperienza utente allorquando si intende condividere un post in Direct verso i contatti più frequentemente interpellati: nello specifico, ora non è più necessario cercarli tra lunghi elenchi, ma basta tenere il dito premuto sull’icona dell’aeroplanino di carta, simbolo dell’Invio / Inoltra, perché compaia un pop-up a pillola orizzontale nel quale sono contenuti i contatti più frequenti, a cui poter di seguito spedire quanto scelto.