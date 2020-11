Instagram: chiusi siti clone, aggiornata interfaccia di Threads

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - In effetti, quella barra in basso serviva eccome: prima era davvero difficile capire come arrivare a fare un'operazione e, sovente, veniva voglia di chiudere l'app e riaprirla, per resettare tutto e ritrovarsi nella Home. Stupisce che si sia pensato alla barra in basso così tardi, anche se la spiegazione potrebbe consistere nel fatto che Threads non è altro che l'evoluzione di quella che era una funzione integrata di Instagram, un po' come è stato per Messenger nata in origine come chat interna di Facebook.