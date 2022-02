Instagram: bug sui Reels e valanga di rumors (anche sugli adesivi)

La nota piattaforma di photo-sharing di Instagram, nell’ultima settimana ha dovuto affrontare un curioso bug in merito ai Reels ma ciò non sembra averla distratta dal concentrarsi sullo sviluppo di diverse novità di futuro rilascio.

Da qualche giorno, diversi utenti di Instagram stanno testimoniando la presenza di un curioso bug che ha afflitto i Reels, un formato di mini-video creativi che, introdotto nell’Agosto del 2020 con tanto di audio ed effetti creativi, è stato esteso (rispetto ai 15 iniziali) prima a 30 secondi (Luglio 2021) e poi al minuto, 60 secondi, attuale. Secondo quanto testimoniato su Twitter dagli users coinvolti dal problema, sui propri Reels il contatore delle visualizzazioni appariva azzerato.

Per fortuna, dal portale informativo News9Live è giunta la notizia in base a cui il problema sarebbe poi stato risolto, con l’annessa correzione del contatore, pochi minuti dopo la pubblicazione del loro resoconto, avvenuta verso le 13 e 36 del venerdì scorso.

Dal mondo dei leaker arrivano invece diverse indiscrezioni, tratte alla luce mediante operazioni di reverse engineering, su novità e migliorie ancora non visibili in quanto in fase di sviluppo. Nello specifico, il leaker Alessandro Paluzzi ha notato come sia possibile che la piattaforma rinomini in qualcos’altro gli obiettivi degli annunci pubblicitari, essendo apparsa la parola “placeholder” (un segnaposto in pratica, in attesa del nuovo termine).

In tema di adesivi, invece, sembra che sia in lavorazione uno sticker intitolato “Subscription” (Iscrizione) che potrebbe essere usato per promuovere il proprio Fan Club. Un altro adesivo che sembrerebbe essere in fase di realizzazione è quello battezzato come “Add Yours” (aggiungi il tuo) che pubblicato sui Reels in sostanza inviterebbe i visualizzatori a collaborare usando il materiale del Reel come base per un proprio Remix. Non meno importante è il fatto che, secondo uno screenshot estratto dal codice dell’app di Instagram, quest’ultima in un futuro aggiornamento potrebbe anche contemplare la possibilità che si risponda a Post, Storie e Reels sponsorizzati.