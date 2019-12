Instagram: attivo il filtro "All I Want for Christmas Is You" per le Storie natalizie

Ormai messa a regime da qualche giorno la funzione “Layout“, che permette di includere più immagini in una sola Storia, Instagram, la nota applicazione di photo-sharing di Facebook, ha deciso di festeggiare il Natale con i suoi utilizzatori, grazie al varo di un apposito filtro festivo, realizzato in collaborazione con l’apprezzata cantante Mariah Carey.

Il filtro in questione, intitolato “All I Want for Christmas Is You“, riprende il titolo della nota hit, composta da Walter Afanasieff, ed interpretata per la prima volta da Mariah Carey 25 anni fa, nel 1994, con un successo tale da farle meritare il primato nella classifica Billboard delle 100 canzoni più popolari (Hot 100) di tutti gli USA.

Per avvalersi del nuovo filtro nel fare gli auguri relativi alle presenti festività bianche, nel caso si sia in ritardo o si fosse attesa l’ispirazione giusta nel fare l’augurio più importante, i passi da seguire sono molto semplici. In pratica, basta swippare dal centro verso destra, in modo da attivare la fotocamera in-app del client Instagram: a quel punto, si dovrà cercare, in basso, nel carosello degli effetti, l’iconico oblò contenente i fiocchi di neve.

Tippato su quest’ultimo, comparirà una schermata con i fiocchi di neve che cadono, ed un tintinnio di campane: avviando le riprese con una pressione prolungata del pulsante di scatto, partirà la canzone di cui sopra che, allo scoccare della parola “You”, farà zoomare l’immagine sull’oggetto o la persona che, in quell’istante, si sarà provveduto ad inquadrare tempestivamente.

A quel punto, quanto realizzato potrà (se del caso) essere personalizzato ulteriormente con adesivi, scritte, testi, e financo link a prodotti (nel caso di post brandizzati/sponsorizzati), per poi condividere il tutto nel canale delle Storie (con durata di 24 ore prima dell’autodistruzione) o con gli amici più stretti (una feature simile alle cerchie del defunto Google Plus).