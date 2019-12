Instagram: in roll-out la funzione Layout per creare collage creativi

Instagram, di recente protagonista con diverse novità volte ad arginare la disinformazione e il bullismo online, ha appena avviato il roll-out di una funzionalità, battezzata “Layout”, che permetterà di creare composizioni di foto per il formato Storie senza dover ricorrere ad applicazioni di terze parti (molto popolari, quanto meno sull’app market del robottino verde).

Sino a poco tempo fa, Instagram richiedeva diversi step e arrangiamenti per poter ottenere una composizione di foto: nello specifico, spesso era necessario aprire una casella di testo in un’immagine e andarvi a incollare un’altra immagine, presa dalla galleria del device. Diversamente, era d’uopo appoggiarsi ad applicazioni ad hoc, sviluppate da programmatori indipendenti: per tale motivo, Menlo Park – come scoperto la settimana scorsa – aveva iniziato a testare un sistema di griglie per le Storie, già omaggiate in tempi recenti con la modalità “Crea”.

A quanto pare, proprio il test di cui sopra sarebbe giunto a conclusione, stante il roll-out in corso della feature ora nota come “Layout” (che va ad ereditare alcune delle opzioni – quelle base – di un’app omonima, sempre realizzata da Facebook e focalizzata sulla redazione di collage o mosaici creativi).

Per avvalersi dell’opzione Layout, ormai messa a regime per l’utenza globale di Instagram, basta avviare la fotocamera in-app, con uno swipe da sinistra a destra: dopo Normale e Boomerang (concepita come soluzione interna per realizzare GIF animate), farà la sua comparsa – nel carosello delle modalità – Layout, con 6 possibili combinazioni.

Scelta una di queste ultime, basterà selezionare di volta in volta la fotocamera posteriore o anteriore (al momento, non è possibile attingere alla galleria) nel riempire i vari spazi della composizione: a risultato terminato, si potrà tornare indietro per rifare un passaggio o cancellare in toto il proprio lavoro, o procedere al relativo salvataggio, o alla condivisione (nelle Storie, nei messaggi privati, o con gli “amici più stretti”).