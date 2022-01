Instagram ammette due novità: Remix su tutti i video e banner live programmati

Non conosce sosta alcuna Instagram che, dopo la valanga di rumors delle scorse ore, ha annunciato ufficialmente il rilascio di due nuove funzionalità, attraverso un video cinguettio pubblicato, sul suo profilo ufficiale, addirittura del CEO della piattaforma, Adam Mosseri.

In una delle sue “confessioni” da qualche tempo abituali, il boss del noto photo sharing di Meta ha proclamato il varo di migliorie, tra cui la prima, invero già emersa da qualche giorno, che ha assunto le forme di un’espansione dei Remix. Questa feature permetteva, sino a poco tempo fa, di remixare solo i video Reels (video corti alternativi creati a imitazione di TikTok) mentre, col cambiamento messo a regime, sarà possibile registrare o caricare un proprio video accanto a qualsivoglia tipologia di video altrui, anche non Reels, purché lo stesso sia stato condiviso pubblicamente.

Quasi del tutto inedita, invece, è la seconda funzionalità ammessa da Adam Mosseri, in relazione alle dirette live, con lo scopo di consentire ai broadcaster di raggiungere un pubblico più vasto.

In precedenza, per pubblicizzare un live, colui che trasmetteva poteva solo creare un post da condividere nel Feed, o realizzare una Storia: il primo contenuto, però, sarebbe stato sommerso dagli altri successivi, perdendo di visibilità, cosa che sarebbe capitata anche allo Story post, per sua stessa natura effimero. Il nuovo sistema escogitato da Instagram separa, invece, la già possibile programmazione di una diretta live dalla creazione di uno Story o Feed post.

Nello specifico, il tutto è stato ottenuto mediante l’apponimento di un banner nel profilo dei broadcaster, che informerà tutti, follower o meno, della presenza di live schedulati, con possibilità, via badge, di impostare delle notifiche per ricevere degli avvisi a diretta in corso. Nel caso vengano programmati da un utente più live (può schedularne quanti ne vuole) nel relativo profilo sarà consultabile un elenco laterale a scorrimento contenente tutti i live programmati.