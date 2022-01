Instagram: Remix su tutti i video e novità per le dirette

Introdotti sperimentalmente, in alcuni mercati, gli abbonamenti, Instagram, sempre coinvolta nel valzer dei rumors, ha annunciato alcune interessanti novità in tema di Reels e dirette live.

Lo scorso Marzo, la piattaforma di Adam Mosseri introdusse i remix, per consentire agli utenti di produrre dei propri Reels, video corti creativi in stile Tiktok, remixando quelli altrui: proprio la funzione in questione è stata appena modificata e, ora, permette di remixare qualsiasi tipo di video, purché sia stato condiviso pubblicamente dal varo di questa novità in poi (insomma: niente retroattività). Per avvalersi di questa miglioria è sufficiente entrare nel menu dai 3 puntini in alto a destra che si palesano accanto ai video, e scegliere “Remixa questo video“.

A questo punto si potrà usare tutto il video o parte di esso, remixandolo con gli strumenti di editing dei Reels, affiancandolo a qualcosa di proprio registrato sul momento o pescato dalla propria gallery-rullino, rendendo il risultato finale “visibile ovunque tu condivida i tuoi Reel“. Secondo quanto rende noto TechCrunch, è attivo di default negli account degli utenti il fatto che i propri video possano essere usati per i Remix: tuttavia, dalle impostazioni “Reels and Remix Controls” è possibile disattivare il consenso a che i propri video diventino parte degli altrui Remix o, diversamente, si può intervenire a livello dei singoli video lasciando attivo il consenso in generale.

In merito ai live, la novità che è stata implementata da Instagram riguarda la possibilità di promuoverle, per aumentare il coinvolgimento del pubblico, evidenziandone l’orario, la data, e la tematica trattata.

Passando ai rumors ottenuti grazie al leaker Paluzzi, è possibile apprendere che, in favore degli account Business con più di 4.000 utenti, è in preparazione la funzione che permetterà di limitare il numero di follower che possono essere visualizzati (in tal modo si limiterebbero quei sistemi che effettuano lo scraping dei dati pubblicamente condivisi sui social). Sempre a scopo protettivo, una funzione in sviluppo è quella nota come “riduci la visibilità ai followers” concepita in merito ai Reels: in questo caso, quando si condivide un Reels, quest’ultimo non finirà anche nella Home dei followers che, comunque, verranno a conoscenza del contenuto per altre vie, ad esempio guardando sul profilo dei creators o tramite qualche Remix. Infine, nella messaggistica diretta potrebbe arrivare l’avviso che avverte che i messaggi nella cartella “posta generale” potrebbero essere momentaneamente non disponibili a causa dei troppi messaggi in arrivo.