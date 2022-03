Instagram: addio a IGTV, benvenuti sottotitoli automatici

Dopo aver messo a parte i propri utenti del fatto che attualmente non vi siano le condizioni per creare una versione della piattaforma per iPad, Instagram ha annunciato un’altra novità, confermando il taglio di un ramo secco del suo ecosistema, con IGTV che, da metà Marzo, non sarà più supportato. Il tutto mentre, quasi in contemporanea, è partito il roll-out dei sottotitoli automatici ai video.

Nel lontano 2018, Instagram, festeggiando un record in termini di utenza, varò lo spin-off IGTV, un’app-piattaforma che permetteva di condividere anche video di un’ora, per fare concorrenza a rivali quali YouTube. Col tempo, però, IGTV non ha mantenuto le attese e, dopo la rimozione del suo pulsante dall’app principale, ottenuto ormai l’ultimo update 8 mesi fa, ha ricevuto un ultimo colpo ferale quando Menlo Park ha unito i suoi video a quelli del feed nel formato Instagram Videos che, ora, grazie alla scorciatoia di caricamento in alto a destra, può comprendere video anche da 60 minuti, con l’anteprima nella pagina principale che sarà di 15 secondo se il video è idoneo come pubblicità o, altrimenti, di 60 secondi.

Nelle scorse ore, il de profundis di IGTV è stato definitivamente pronunciato da Meta sul blog ufficiale di Instagram nella sezione per i creators, attraverso un post col quale si avverte che, dalla metà di Marzo, IGTV non potrà più essere scaricata dal Play Store di Android nè dall’App store di iOS.

Nel post con cui è stato reso noto il provvedimento, il team del CEO Mosseri ha spiegato che i relativi strumenti (es. come quello per disattivare l’audio dell’audio con un tocco) e funzionalità (come il visualizzatore a schermo intero), si troveranno all’interno di Instagram che, in tal modo, semplificherà per gli utenti l’accesso e la creazione dei video.

In conseguenza della decisione presa e testé rendicontata, come già previsto dal leaker Alessandro Paluzzi circa un mese fa, cesserà anche il supporto agli ads-in-stream, ex IGTV ads, visto che, oltre ai già presenti abbonamenti, verranno trovati altri modi per consentire di monetizzare. I creators che guadagnavano dalla forma di pubblicità disabilitata riceveranno dei bonifici mensili temporanei parametrati sulle loro entrate recenti.

Per una qualcosa che viene defalcato, c’è dell’altro però che arriva. Instagram infatti ha comunicato il roll-out dei sottotitoli automatici (cioè generati automaticamente dall’intelligenza artificiale, e suscettibili di miglioramenti nei mesi a venire) in calce a tutti i video, Reels compresi, per tutti i creators, seppur inizialmente solo “in alcune lingue selezionate“. La scelta in oggetto è stata giustificata col fatto che in molti guardino i video con l’audio disattivato, ma anche in favore, per una questione di accessibilità, di quanti abbiano problemi uditivi.