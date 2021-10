Addio IGTV (ora Instagram TV): benevenuti Instagram Video

Quello attuale non è indubbiamente un periodo facile per Instagram che, abbandonato per il momento il contestato progetto di uno spin-off per i giovanissimi, e rimasta off-line per circa 6 ore assieme alle sorelle WhatsApp e Facebook, nelle scorse ore ha anche annunciato il de profundis per il progetto IGTV.

Varata nel Giugno del 2018 quale alternativa ai video lunghi di YouTube, la piattaforma in questione, provvista financo di un’app dedicata, guadagnò un pulsante nell’app principale, poi rimosso quando ci si accorse che, a fronte di 1 miliardo di installazioni per l’app principale del photo-sharing, solo 7 milioni avevano scaricato anche IGTV, poi ridimensionata quando, arrivata pochi mesi dopo TikTok negli USA, per Instagram fu l’ex Musical.ly, con i suoi video creativi corti, emulati da Menlo Park via Reels, a diventare il nemico numero uno da fronteggiare.

Di recente, poi, lo stesso CEO di Instagram, Mosseri, aveva ammesso come IGTV non avesse avuto successo e il tutto non è migliorato nel frattempo: da qui, quindi, è arrivata la decisione, data come in roll-out globale sia per gli utenti Android che per quelli iOS della piattaforma, di trasformare IGTV in Instagram TV, lasciandola come app a sé per coloro che vi si recheranno onde fruire esclusivamente video (lunghi, ma anche livestream), anche se i suoi filmati d’ora innanzi potranno essere guardati anche nel feed principale dell’app standard Instagram (senza necessità di lasciarla), e attraverso la scheda dedicata “Video” posta nel profilo degli utenti.

Una volta tippato uno di questi video, li si riprodurrà a schermo interno e, alla fine, sarà possibile uscirne, o scorrere per visualizzare altri video dei creators, con la piattaforma che comunque terrà separate le esperienze dei Reels da quelle dei video lunghi dell’ex IGTV.

Quest’ultima, tra l’altro, perde anche l’esclusività della lunghezza delle sue clip visto che, sull’app principale, esordiscono gli Instagram Video che, mediante il + in alto a destra, possono essere registrati sino a 60 minuti, beneficiando di nuovi tag di persone e posizioni, ulteriori filtri e strumenti di ritaglio, con un’anteprima da 30 secondi nel Newsfeed (anche se potranno essere comunque condivisi nelle Storie e nei messaggi diretti DM), che scemerà a 15 nel caso di video addizionabili con gli ex IGTV ADS ora “Annunci video in-stream“.