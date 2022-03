Instagram: addio a Boomerang e Hyperlapse, rumors di NFT e annunci

La celebre piattaforma di photo-sharing Instagram, sempre alle prese con qualche novità di rilievo, è risultata, dopo i pettegolezzi della scorsa settimana, di nuovo al centro di gustosi rumors, ai quali si aggiunge la scelta di Menlo Park di mondarla di alcuni spin-off ormai resisi superflui.

Circa una settimana dopo la conferma per la chiusura di IGTV, secondo le segnalazioni giunte da vari utenti (es. l’esperto di social media Matt Navarra), Instagram ha chiuso anche due altri spin-off, rappresentati da Hyperlapse, operativa dal 2014 per consentire la creazione di video in timelapse, e da Boomerang, messa in campo nel 2015 per aiutare nella creazione di video in loop. Dai dati della piattaforma Apptopia, si desume come le due app siano state rimaste disponibili sino al 1° Marzo quando Hyperlapse, in vero disponibile solo per iOS, registrava 23 milioni di download, mentre Boomerang, a disposizione anche degli utenti del robottino verde, ne contava globalmente 301 milioni, vantando – ancora al momento del defalcamento – una media di 26.000 download al giorno.

Ad oggi, Instagram non ha reso una comunicazione formale sul suo blog in merito alle motivazioni di tali rimozioni, anche se la ragione appare comunque molto chiara. Quando vennero create i due spin-off di cui sopra, lo scopo era mettere a disposizione degli utenti nuovi strumenti creativi senza appesantire l’app principale: col tempo tale cautela è venuta meno, come dimostrato circa un paio di anni fa, quando gli effetti di Boomerang Duo, Echo e SloMo, vennero caricati direttamente su Instagram, e come appurato ancora oggi, con la piattaforma che sostiene la creatività dei propri utenti nei video addizionando alla bisogna l’editor dei Reels.

Passando ai rumors, secondo il leaker Alessandro Paluzzi, in merito all’implementazione dei NFT di Instagram (Digital Collectibles) sarà possibile collegare i propri portafogli digitali: per ora nell’app non si possono ancora vedere i wallet collegati, cosa che però avviene sul sito web della piattaforma.

Quest’ultima permette di impostare, per gli annunci, obiettivi come “Più visite al sito Web”, “Più visualizzazioni del profilo”, o “Più messaggi” (ideale per avviare una conversazione con utenti potenzialmente interessati a saperne di più nel caso si offrano dei servizi). Proprio quest’ultimo sarebbe oggetto di un celato lavoro di implementazione, visto che, in relazione agli annunci per i quali sia fissato un obiettivo “più messaggi”, si sta lavorando a che sia possibile inserire, per qualsiasi utente desideri avviare una conversazione, un messaggio automatico che scatta ogni volta che quest’ultimo toccherà il dato annuncio.