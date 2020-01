Instagram: nuovi effetti per Boomerang, filtro Disney, test per restyling DM

Nato quasi 10 anni fa come app per il photo-sharing, dopo il passaggio a Facebook, Instagram ha incominciato a investire maggiormente sull’aspetto creativo, e sull’interazione tra i suoi utenti. Proprio in questi due ambiti sono da ascrivere alcune novità importanti, come le nuove modalità di trattamento dei video Boomerang, e il test per i nuovi messaggi privati.

Nei giorni scorsi, dopo il filtro dedicato ai Pokémon, la community degli users della piattaforma ha portato al successo nuovo filtro “creato dal basso”, nella fattispecie dall’utente Arno Partissimo, che, allo stesso modo, e cioè dietro una finta scansione del proprio volto, ora permette di scoprire a quale personaggio Disney si corrisponda. Anche in questo caso, il filtro, testato sul profilo del creatore, potrà essere scaricato nella propria libreria di effetti, pronto per essere usato al fine di generare un simpatico contenuto salvabile in locale, inviato ai contatti tramite DM, nel proprio NewsFeed, o nelle Storie personali.

Dalla piattaforma stessa, che ne ha dato conferma mediante il tweet di un suo portavoce, arriva il roll-out (in corso di svolgimento via attivazione da server remoto) di una novità già anticipata poco più di due mesi fa dalla leaker Jane Manchun Wong, sostanziata in 3 nuove modalità (già in auge presso Snapchat e TikTok) per ottenere l’effetto Boomerang (riavvolgimento di un video sino a ottenere un loop), reperibile nella fotocamera in-app, in basso, nel carosello, dopo “Normale”.

Nello specifico, in fase di anteprima dello stesso Boomerang, in alto a destra si troverà il simbolo dell’infinito con le 3 nuove modalità, sostanziate in “SlowMo” (riproduzione del Boomerang a metà velocità), “Echo” (il playing dello stesso con un motion blur che crea un effetto a doppia visione), “Duo” (in cui il video si riavvolge a velocità accentuata, come in un glitch digitale, aggiungendovi un effetto texturizzato). Nel medesimo aggiornamento giunge in dote una funzione di ritaglio, “Trimming”, che permette di stabilire la lunghezza della pellicola relativa al Boomerang registrato, settandone financo il frame di inizio e fine.

Da TestingCatalog, infine, giunge conferma, grazie agli screenshot dell’utente @Satyam_sinha, di un test A/B, riservato a pochi utenti, che va a coinvolgere la finestra dei messaggi privati (DM): quest’ultima potrebbe presto cadenzare in blu le bolle dei messaggi, in luogo del grigio che, però, chiaro e uniforme, andrebbe a sostituire – quale guida grafica più intuitiva a colpo d’occhio – l’area in basso ove spiccava il form per l’inserimento del testo.