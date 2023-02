In arrivo l’abbonamento di Instagram: ecco che vantaggi offre e quanto costa

Ascolta questo articolo

Come noto, ormai da tempo Twitter, Snapchat e Telegram hanno un proprio livello di adesione in abbonamento. Da qualche mese si vociferava che anche Meta avesse qualcosa in mente, ispirandosi in particolare all’abbonamento Blue di Twitter e, a quanto pare, il momento è opportuno per il varo proprio di un abbonamento relativo a Instagram.

Nelle scorse ore, l’esperto di social media Matt Navarra ha condiviso uno screenshot della sezione “Help” di Instagram, nella quale viene dettagliato il varo dell’abbonamento di Instagram, il relativo nome e quali vantaggi apporterà. In particolare, l’abbonamento assume il nome di “Meta Verified” ed è relativo al singolo account: avendone tanti, ciascuno di essi dovrà avere il proprio abbonamento che “coprirà sia gli account Instagram che Facebook“.

A oggi possono sottoscrivere l’abbonamento Meta Verified solo gli utenti normali e quelli professionali: non è ancora possibile far lo stesso (si parla di momentanea “non eligibilità”) da parte degli account aziendali. Ovviamente, ci si chiede cosa comporti l’abbonarsi a Meta Verifified.

A tal proposito la sezione Help, dopo la premessa in cui precisa che bisognerà soddisfare i requisiti di ammissibilità per iscriversi e che si verrà sottoposti a un processo di verifica, annuncia che, in caso di esito positivo di tale prassi, permetterà di accedere a Meta Verified. Con tale abbonamento, in termini di vantaggi, si disporrà della priorità tra i commenti rilasciati, si verrà raccomandati in Esplora e per quel che riguarda i Reels, ma non solo.

Con l’abbonamento Meta Verified si avrà diritto ad adesivi esclusivi per le Storie, al monitoraggio della propria rappresentazione online per scovare eventuali furti d’identità (es. nei casi di chi, rubando le foto altrui e i dati disponibili pubblicamente online va ad assumerne truffaldinamente l’identità), e ovviamente si disporrà di un ambito badge di utente verificato.

La notizia è stata poi confermata da Mark Zuckerberg attraverso il suo neonato canale Instagram, che ha colto l’occasione per spiegare come il nuovo abbonamento, prima d’essere lanciato altrove, verrà testato in Australia e Nuova Zelanda. In tema di prezzi, abbonandosi dall’app per iOS, il costo sarà di 15 dollari mensili mentre, abbonandosi da web, ove non è prevista la commissione del 30% di Apple sugli acquisti in-app, la quota mensile da versare scenderà a 12 dollari.