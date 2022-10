Google annuncia novità per Google Messaggi, Google Chat e Gmail

Ascolta questo articolo

Google, il colosso di Mountain View attivo anche nell’hardware (es. con smartphone, domotica e smartwatch), ha annunciato novità in merito ad alcuni dei suoi servizi più popolari, come Gmail, Google Chat e Google Messaggi.

Sul blog ufficiale WorkSpace, Google ha annunciato alcune novità, in favore di tutti coloro che dispongono di un suo account, che riguardano Google Chat e Gmail. Nel primo caso, le novità, previste per la versione web di Google Chat, ma anche per quella mobile (già effettive su Android ed entro fine mese in arrivo pure su iOS), riguardano il poter beneficiare, nel mentre si digita qualcosa nella casella di ricerca, dei suggerimenti, utili nel visualizzare le chat più adatte per file o messaggi specifici, che saranno calibrati sulla base delle cronologie di ricerca.

La medesima funzionalità, invero, arriva pure su Gmail, anche in questo caso intesa come webmail e applicazione mobile (con le implementazioni però già messe a regime): in più, sempre su Gmail arriva la possibilità di poter eseguire le ricerche dei messaggi in base alle etichette (cartelle virtuali) che li raggruppano. In tal modo, si visualizzeranno solo i messaggi che rispecchieranno come criterio l’esser raggruppati per una specifica etichetta. L’utente potrà poi scremare ulteriormente i risultati avvalendosi di chips di ricerca, come “da”, “a”, “allegati”, etc.

Prendendo spunto da una funzione in auge da tempo nel relativo motore di ricerca, Google ha annunciato anche l’arrivo, questa volta solo per Gmail for web, della funzione dei risultati “sfocati” o “fuzzy results”: in pratica, nel caso un’interrogazione non offra risultati precisi, ci si potrà avvalere almeno di quelli correlati.

Molti aggiornamenti, però, sono stati annunciati pure per Google Messaggi. In questo caso diventa possibile rispondere ai messaggi come emoji di reazione e, in occasione di eventi importanti, un sistema di promemoria invierà avvisi ad hoc. Al pari di quanto possibile fare in altre messaggistiche, anche su Google Messaggi si potranno inserire tra i preferiti i messaggi che contengano info importanti e saranno possibili le “risposte individuali a messaggi specifici“. Ricevendo un collegamento in chat, gli utenti potranno guardare al loro interno eventuali video di YouTube, senza dover passare all’app specifica. Tra le altre migliorie annunciate in favore di Google Messaggi, infine, arriva anche il consiglio a impostare una chiamata con Meet nel caso siano riconosciute “le frasi che richiedono altre forme di comunicazione“.