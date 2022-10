Ufficializzati in anticipo i Nest Doorbell e WiFi Pro di Google

Ascolta questo articolo

Negli scorsi giorni erano circolate molte voci relative all’arrivo in commercio prima di quanto si pensasse di un nuovo campanello smart da parte di Google: i rumors si sono rivelati esatti col brand che, per l’occasione ha ufficializzato a sorpresa anche un altro prodotto, ovvero un sistema router mesh, anch’esso già in vendita sul Google Store.

Varato inizialmente il Settembre del 2021 col nome di Nest Hello, ora col nome di Nest Doorbell, il citofono cablato di Google è arrivato alla seconda generazione: di base conserva l’impermeabilità IPX4 che ne consente l’uso esposto agli agenti atmosferici, ma dimensionalmente (11,7 x 4,3 x 2,6 cm per altezza, larghezza e spessore) appare più corto (in sostanza è rimpicciolito del 30%) rispetto all’altro modello che, per l’appunto, integrava pure una batteria.

Frontalmente, monta un sensore in formato 3:4 da 3 megapixel che assicura una ripresa in 2K (960 x 1.280 pixel) sino a 30 fotogrammi per secondo, con HDR per le scene ad alto contrasto di luce, e un campo visivo di 145°, ovviamente potendo operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con una cronologia consultabile per un massimo di 10 giorni di registrazioni video: ovviamente, ne consegue che, rispetto al modello con batteria, in caso di interruzione dell’alimentazione si fermano pure le registrazioni.

Accreditato già di una spedizione immediata, oltreché gratuita, il campanello smart Nest Doorbell può essere comprato come detto sullo store ufficiale di Google al prezzo di 279 euro.

Come i precedenti modelli, anche il nuovo Nest Wifi Pro non ha gli speaker: ciò nonostante, supporta Google Assistant e lo standard Matter per la interoperabilità tra diversi dispositivi: nello specifico, anche grazie a due porte Gigabit Ethernet, ma soprattutto mediante il supporto al Wi-Fi 6E tri-band (2,4/5/6 GHz), il dispositivo riesce a coprire 120 metri quadrati, connettendo sino a 300 dispositivi, offrendo una velocità sino a 4,2 Gbps. Non mancano funzioni smart che ottimizzano automaticamente il traffico nel caso rilevino lo streaming o videochiamate. Si parte da 219,99 euro per un esemplare unico, con due esemplari con cui coprire 240 metri quadrati, venduti in combo a 329,99 euro.