Facebook: Messenger perde gli Instant Games, WhatsApp per iPad imminente, cartografia OpenStreetMap aiutata da FB

Facebook, il colosso del social network, molto presente anche sugli smartphone grazie al sempre più diffuso utilizzo delle sue varie (in via di unificazione) applicazioni mobili, ha annunciato un’interessante novità a proposito di Messenger, sebbene non siano meno importanti le primizie, a livello di rumors, giunte a proposito delle mappe in salsa Facebook e, soprattutto, di WhatsApp for iPad.

Nel primo caso, la novità è apparsa sul blog ufficiale di Menlo Park, ad opera di Leo Olebe, responsabile globale per le partnership videoludiche del team in blu, il quale ha ricordato quanto successo abbia avuto, sin dalla sua introduzione, la piattaforma Instant Games che, da Messenger, è sbarcata anche nei gruppi e nella versione Lite del client Facebook, venendo al fine omaggiata di un Tab dedicato che rendesse più facile rinvenire i giochi più interessati ai quali sfidare i propri contatti. Ebbene, sembra che per i giochi in Messenger sia calato il sipario: portando avanti il proposito, già avviato con l’ultimo restyling, di sveltire Messenger, i giochi – partendo dal Tab che li raggruppa – verranno trasferiti in toto su Facebook che, quindi, ne diverrà la nuova casa.

Il processo verrà portato avanti con prudenza, ascoltando i feedback di giocatori e sviluppatori, per minimizzare i disagi, e prevederà che, all’inizio, ricevute le segnalazioni di un gioco in una conversazione, via chatbot o aggiornamenti di una discussione/thread, nel cliccarvi, si venga poi trasportati nell’app di Facebook per avviare la sessione videoludica. Il primo step di questo cambiamento è calendarizzato già per fine estate, quando verrà rilasciata la nuova versione di Messenger per iOS.

Sempre su iOS, o meglio su iPadOS, potrebbe presto sbarcare un’ulteriore novità dello Zuckerberg team, rappresentata dal rilascio, giudicato imminente, di una versione di WhatsApp dedicata alle tavolette smart di Apple: tale release, avvistata in test sin dal mese di Aprile, avrebbe offerto buoni riscontri e, tra l’altro, se ne sarebbe trovata traccia anche in forma di versione 2.19.80.16 beta per iOS, appena concessa in collaudo tramite il programma TestFlight: nella medesima app, i leaker di WABetaInfo avrebbero anche notato la risoluzione definitiva di un problema che permetteva lo stesso di salvare la foto di un profilo (facoltà abolita in seguito ad alcuni allarmi sulla privacy) ricorrendo ad una scorciatoia del 3D Touch.

Infine, un’iniziativa applicativa targata Facebook, ma a beneficio del progetto collaborativo noto come OpenStreetMap. Menlo Park, infatti, ha deciso di aiutare la famosa realtà per la geolocalizzazione open, al fine di rendere più preciso il riconoscimento delle varie strade (es. asfaltate o meno, vicoli ciechi, con passaggi pedonali etc), distinguendole anche da ciò che, dal satellite, può sembrare simile (il letto di un fiume). Il modo in cui ciò avverrà risponde al nome di RapidId e prevede che gli utenti di OpenStreetMap possano inviare il loro contributo di segnalazioni alle strade che, riconosciute dall’intelligenza artificiale sulla cartografia Maxar, necessitino di un qualche chiarimento, anche solo per scongiurare un falso positivo.