Ci risiamo: anche Netflix ha le sue Storie in stile TikTok / Instagram

Nel mentre si parla ancora di come potrebbe funzionare la pubblicità nel suo abbonamento low cost sorretto dalla pubblicità, Netflix ha dimostrato implicitamente di non essere indifferente al fascino di TikTok, al pari di tanti altri illustri rivali che, come Instagram e YouTube, hanno già da tempo introdotto dei filmati corti creativi.

Nello specifico, secondo quanto emerso in rete, in queste ore, diversi utenti, avviando l’app di Netflix su Android, e dando un’occhiata alla barra in basso, si sono trovati una nuova icona, ritraente un’emoji. Tippando su quest’ultima, si viene portati in un’inedita sezione (che a Los Gatos si augurano abbia più successo di quella per i suoi giochi, presto destinati a essere proposti pure via cloud) che propone dei video brevi, in realtà degli spezzoni che evidenziano i momenti clou di fillm e serie TV (richiamati in alto a sinistra nella clip estratta) del famoso streaming service.

La novità in questione, che va inserirsi in un array di altre funzionalità volte a far scoprire nuovi contenuti, come “Fast Laughts” e “Guarda qualcosa”, o il sito per le top ten mondiali, prevede che l’utente possa aggiungere queste “Storie” a “La mia lista“, riprodurre o stoppare le clip, togliere o mettere l’audio, riprodurre il contenuto originale completo e poco altro, come apporre un like.

Non figura, invece, alcuna concessione all’elemento social, visto che non sarebbe presente una sezione di commenti, quasi a sottolineare che il compito della nuova sezione non è quello di aiutare gli utenti a socializzare quanto quello di permettergli di scoprire contenuti che, nel continuo aggiornamento del palinsesto di Netflix, potrebbero anche passare in secondo piano o non esser notati, anche se magari sarebbero nelle corde dell’utente.

Al momento, la novità in questione, in stile Storie di TikTok, non è stata destinataria, nonostante la sua importanza, di un comunicato ufficiale dal parte dello staff di Netflix e, quindi, non è facile intuire se si tratti, come potrebbe in effetti essere, di una sorta di test A/B abilitato presso alcuni utenti via attivazione remota, in modo da riscontrarne l’eventuale gradimento rispetto a coloro ai quali la novità non è stata attivata.