Netflix: ufficiale il sito per guardare le top ten mondiali

Dopo aver preso importanti decisioni in merito allo streaming, agli abbonamenti in-app su iOS, e aver varato una collaborazione con Amazon, Netflix, che di recente ha fatto sapere d’aver raggiunto i 213.56 milioni di abbonati in tutto l’orbe terracqueo, ha completato la sua operazione “trasparenza” varando (per ora in spagnolo e inglese) il portale “Netflix Top 10“.

Quest’ultimo, utile anche per farsi un’idea di cosa guardare (in alternativa alle funzioni “Riproduci qualcosa” o “Risate veloci”), permette di vedere la classifica dei 10 titoli più visti a livello mondiale, o nazione per nazione nei mercati in cui la piattaforma è operativa: le posizioni sono calcolate non più in base ai primi due minuti di visualizzazione, ma tenendo conto delle ore totali passate a guardare un dato contenuto, sia esso un film, una serie TV (attenzione: ogni stagione vale come titolo a sé stante), un documentario, o uno show/reality.

Volendo, è possibile consultare il database del sito anche in altro modo. Nello specifico, è possibile consultare la classifica, sempre Top 10, dei film più popolari in lingua inglese o non in lingue inglese, e fare lo stesso per i contenuti TV (intesi come documentari, reality e serie TV).

A livello grafico-visivo, ogni classifica del portale “Netflix Top 10” si trasforma “magicamente” in un carosello a scorrimento orizzontale, nel quale basta selezionare un titolo per estrarlo, come la copertina di un vinile, dando un’occhiata allo stesso, ed alle ore totali che la gente ha trascorso nel guardarlo (menzionate in basso a sinistra di ogni “copertina”). Ovviamente, scelto un titolo è possibile premere “Watch” e se, abbonati, passare direttamente alla relativa visione.

Nel sito Netflix Top 10, le classifiche vengono aggiornate settimanalmente, per la precisione di martedì, ma è in ogni caso possibile guardare anche le classifiche delle settimane precedenti: nella parte bassa, poi, sono elencate diverse curiosità interessanti, che permettono di sapere, ad esempio, come “Jumanji: the next level”, nella settimana dall’8 al 14 Novembre sia risultato nella top 10 di nazioni (elencate), mentre “Babbo Natale è tornato” sia nella top 10 di ben 60 paesi.