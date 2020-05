Giuseppe Conte contro le speculazioni su Silvia Romano: "Nessuno può sapere cosa ha vissuto"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - La cattiveria non ha limiti, e anche nel periodo del Coronavirus, a causa del quale si sperava che le potessero cambiare in positivo, non sta accadendo nulla di tutto questo. La liberazione di Silvia Romano era sacrosanta, e ogni sua scelta, anche se fatto in maniera forzata, va rispettata. Per farla ragionare poi c'è tempo, ma di certo con una scorta la situazione non migliorerà mai.