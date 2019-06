Ecco chi è Carola Rackete, la donna che ha sfidato Matteo Salvini sui migranti

Nelle ultime ore sta facendo discutere molto il nome di Carola Rackete, la capitana del “Sea Watch 3” che nella giornata del 26 giugno, nonostante il divieto imposto dal vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno del “Governo Conte”, Matteo Salvini, ha fatto entrare (come già promesso) la nave battente nel porto di Lampedusa con i 42 migranti.

Su “Twitter“, mentre faceva rotta nelle acque italiane, ha scritto: “Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”. Mentre, nei giorni scorsi, rispondendo a Matteo Salvini, dichiara: “Non riporterò i migranti in Libia, né tantomeno in Olanda, vorrebbe dire circumnavigare l’Europa, sarebbe ridicolo”.

La biografia di Carola Rackete

In una intervista rilasciata a “Il Sole 24 ore“, ammette di aver avuto un passato semplice e, proprio per questo motivo, ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare le altre persone: “La mia vita è stata facile, ho potuto frequentare tre Università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco (Hambühren, Bassa Sassonia n.d.r) e con il passaporto giusto. Quando me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale di aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità”.

In seguito alla sua laurea in conservazione ambientale alla “Edge Hill University” situata a a Ormskirk, Lancashire, in Inghilterra, grazie a una tesi sugli albatros, è stata al timone di una nave rompighiaccio nel Polo Nord per “L’Alfred Wegener per la ricerca marina e polare”, istituto con base a Bremerhaven in Germania.

Dopo altre esperienze, la sua collaborazione con “Sea Watch” inizia nel 2016, e l’anno successivo diventa coordinatrice e responsabile dei contatti con “Moonmbird” e “Colibrì”, due aerei che avvistano le barche da salvare nel Mediterraneo. Ed in queste ore, Carola Rackete sta facendo rotta su Lampedusa, con l’obbiettivo di aiutare 42 persone.