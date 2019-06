Carola Rackete insiste a sfidare il governo: userò i gommoni per far sbarcare i migranti

Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - La “capitana” che si dice in dovere di forzare il blocco per salvare 42 naufraghi sa bene di mentire. La sua missione, in realtà, è quella di penetrare in Italia per scavare una breccia nelle mura dell'Europa. Ma per conto di chi? La risposta è semplice: per conto di quella élite capitalistica che considera gli Stati, i loro confini e le loro leggi come limitazioni da abbattere per legittimare l'arrivo di manodopera a basso costo da trasformare in futuri consumatori dei servizi delle aziende globali. Per questo, la vera missione di quest’attivista non è quella di salvare o proteggere il carico umano. La vera missione è riversare schiavi in Europa da sacrificare poi ai padroni della finanza mondiale.