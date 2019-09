Calenda a Matteo Renzi: "Salvini si è mandato a casa da solo, non l’abbiamo sconfitto ma posticipato le elezioni"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Continua lo scontro a distanza tra Matteo Renzi e Carlo Calenda in quanto l'europarlamentare non sembra tornare sulla propria scelta in quanto non ha apprezzato il comportamento del Partito Democratico. L'ex esponente del PD ha fatto notare che era meglio a questo punto allearsi con il Movimento Cinque Stelle dopo le elezioni del 4 marzo per fermare Salvini.