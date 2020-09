Berlusconi ricoverato al San Raffaele: le sue condizioni

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano in seguito al presentarsi di alcuni sintomi legati all’infezione da Coronavirus. Negli scorsi giorni il leader di Forza Italia era risultato positivo al secondo tampone, fatto in via precauzionale dopo che il primo era risultato negativo.

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: tracce di polmonite bilaterale

Berlusconi aveva deciso di sottoporsi a ulteriori accertamenti poiché Flavio Briatore, imprenditore e amico personale che aveva incontrato in Sardegna, era risultato positivo. Nella giornata di ieri anche la compagna di Berlusconi, la parlamentare Marta Fascina, ha scoperto di essere positiva al Covid-19, così come i figli di Berlusconi. Mentre questi ultimi sono rimasti in Sardegna, nella villa di famiglia di Porto Cervo, l’ex Presidente si trovava già ad Arcore ed è qui che stava trascorrendo l’isolamento.

Almeno fino a ieri, quando Berlusconi – che viene seguito e curato dal professor Alberto Zangrillo – è stato ricoverato in ospedale. Ad insistere per il ricovero sarebbe stato lo stesso Zangrillo. Dagli esami effettuati, sembrerebbe che siano state trovate tracce di una polmonite bilaterale. I primi sintomi del Covid-19, insomma, hanno iniziato a manifestarsi dopo un periodo, durato giorni, in cui l’83enne leader politico sembrava asintomatico.

A diffondere ufficialmente la notizia è stato lo staff del Presidente, tramite un comunicato stampa che recita così: “Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano a scopo precauzionale“. Sempre stando al comunicato stampa, il quadro clinico dell’onorevole non desterebbe preoccupazioni: anzi, le condizioni di Berlusconi sarebbero in via di miglioramento.

A conferma di ciò, il leader di Forza Italia ha partecipato in video-conferenza a un congresso legato alle imminenti elezioni regionali in Liguria. Berlusconi è parso tranquillo e ha rassicurato tutti facendo sapere di non avere né dolori né febbre.